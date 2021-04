72 heures du livre à Kindia : les jeunes échangent autour du livre comme un moyen d’épanouissement

La première journée des 72 heures du livre a été effective ce vendredi 23 avril 2021 dans la commune urbaine de Kindia. Massivement réunis, les jeunes composés des étudiants de l’université de Kindia, ont beaucoup échangé autour du livre. C’est une initiative du cercle des littéraires ( CEDEL).

C’est sous le thème” le livre comme un moyen d’épanouissement ” qu’ont débuté ces 72 heures du livre dans la ville de Kindia. Objectif: promouvoir le livre et la littérature; établir des relations entre auteurs et éditeurs, tout en boostant en logistique les bibliothèques municipales. Le conférencier, Dr Mamadou Denden Diallo, enseignant chercheur à l’université de Kindia et auteur du livre ‘’Un siècle de journaux en Guinée’’ a invité les jeunes à la lecture. “Ce qui m’a marqué lors de cette conference-débat, c’est l’attention des étudiants qui sont venus. J’ai l’impression qu’ils ont entendu mon message. Le livre permet de tout faire, permet de parler de l’homme à travers ses activités, le développement de son cerveau à travers la stimulation du savoir, la mémorisation, le divertissement. Le livre, c’est un élément vital. Donc je demande aux jeunes d’avoir comme compagnon le livre. Il faut qu’ils lisent beaucoup parceque c’est dans les livres que se cachent des trésors et ces trésors se trouvent à la disposition de chacun. Pour devenir grand, pour devenir ministre ou une haute autorité, il faut d’abord passer par les livres.”, dit-il.

Aminata Fan Camara, étudiante en Sciences comptables et présidente fondatrice du cercle des littéraires, s’est exprimée en ces termes: “L’événement intitulé les 72 heures du livre est une initiative de l’Harmattan Guinée. Alors, avec leur collaboration, nous avons décidé d’organiser les 72 heures du livre à Kindia. Cette première journée, nous avons échangé autour de la thématique intitulée ” le livre comme un moyen d’épanouissement’’. Ça a été une très belle journée, il y a eu assez de partage d’expérience des participants, des autorités locales qui étaient là. Donc, ça nous a vraiment fait plaisir et l’activité continuera pour les deux jours qui restent.”, ajoute-t-elle.

