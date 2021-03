72 heures du livre : la maison d’édition l’Harmattan-Guinée tient sa deuxième réunion préparatoire

Dans le cadre des préparatifs de la 13ème édition des 72 heures du livre, qui se tiendront les 23,24 et 25 avril prochain à Conakry, une concertation d’ordre technique a eu lieu ce vendredi, 12 mars au jardin du 2 octobre entre les responsables de l’Harmattan-Guinée et ses partenaires techniques, notamment l’Ambassade du royaume d’Espagne en Guinée et le centre culturel franco guinéen (CCFG).

Annonçant les couleurs de cet évènement, plusieurs cadres du monde culturel et littéraire guinéen ont effectué le déplacement, en particulier le secrétaire général du Ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, Fodéba Isto Keira.

En effet, il s’agit de mettre sur pied les voies et moyens allant dans le sens d’une meilleure organisation de cette 13ème édition du rendez-vous littéraire guinéen d’où les 72 heures du livre. Pour cette année, il sera question d’aborder les thématiques axées sur « la place des femmes, de la jeunesse et de la paix dans le pays dont rêvons ». Ainsi, pour promouvoir cette démarche une gamme d’activités seront mises sur la sellette en l’occurrence : la dédicace des livres par les différents auteurs, conférences débats, le prix du jeune écrivain à travers le slam, symposium, la formation des jeunes filles sur l’art de la photographie et bien entendu rendre hommage aux illustres écrivains guinéens décédés au mois d’avril.



Au regard de la crise sanitaire liée à la covid-19, les organisateurs affirment qu’il n’y aura guère de pays invité d’honneur, ni de ville invitée d’honneur, comme le souligne Aissatou Barry, responsable de la communication de l’Harmattan-Guinée. « Cette année nous allons tenir les 72 heures dans le stricte respect des mesures barrières à la covid-19, la place des femmes, de la jeunesse et de la paix dans le pays dont rêvons. Nous avons tenu à mettre le thème en fonction de l’actualité, c’est-à-dire la crise sanitaire de la pandémie covid-19 », dit-elle.



Plus loin l’oratrice dira « notre contribution est de faire les tables rondes, sensibiliser à travers les livres sur les questions de santé en vue d’informer la population. Cette année la spécificité, il n’y aura pas de pays invité d’honneur ni de ville invitée d’honneur, mais l’accent sera mis plutôt mis sur les sept régions administratives de la Guinée et sur les femmes ; nous allons octroyer des stands à chaque région pendant les 72 heures, nous ferons bien sûr une édition virtuelle si cela s’avère nécessaire mais nous ferons aussi de la présentation, c’est-à-dire il y aura des gens dans les stands, dans les lieux qui seront retenus à savoir le CCFG qui est notre partenaire depuis le début de ces 72 heures du livre, les chapiteaux du traiteur by Issa et les différents points de lecteur » a indiqué Aissatou Barry.



Très heureux d’accompagner cette initiative, l’ambassadeur du royaume d’Espagne en Guinée son Excellence Cristian Font Calderon se dit prêt à soutenir cet évènement. « C’est un plaisir pour l’Ambassade d’Espagne en Guinée d’accompagner cette démarche des 72 heures du livre, pour pouvoir soutenir ce travail de la promotion de la lecture. Je souhaite que les 72 heures du livre puisse être célébrés en toute normalité » a laissé entendre le diplomate ibérique.



Par ailleurs, les artistes Natou Camara du groupe Idéal Black girl et la nouvelle étoile montante de l’échiquier culturel guinéen Sira Condé ont été respectivement désignées ambassadrices de cette 13ème édition des 72 heures du livre.



Amara Touré