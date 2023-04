72h du livre : le département en charge de la culture et Harmattan Guinée signent une convention de partenariat

C’est une initiative qui va surement porter fruit dans le cadre de l’organisation des prochaines éditions des 72 heures du livre et d’autres évènements sur le plan international. Dans la soirée de ce vendredi 14 avril 2023, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Alpha Soumah ‘’Bill de Sam’’ et la Maison d’Edition Harmattan Guinée ont signé une convention de partenariat.

Ladite cérémonie de signature s’est déroulée dans la salle de conférence dudit département en présence des cadres techniques du ministère et les représentants de Harmattan Guinée.

La signature de cette convention de partenariat intervient à quelques jours du démarrage des activités de la 15ème édition des 72h du livre prévue les 23, 24 et 25 avril prochain sous le thème central : « Afrique, Littératures et identités ».

A en croire le secrétaire général du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, François Bourouno, « cette convention s’inscrit dans le cadre de la promotion et le développement de la chaîne du livre notamment la promotion à travers l’organisation d’événements, les 72h du livre et d’autres événements de promotion du livre en Guinée et à l’international. C’est un travail de plusieurs mois qui sera concrétisé par la signature de ladite convention. La mise en œuvre va engager toutes les parties. »

Pour sa part, le patron des Editions Harmattan Guinée, Sansy Kaba Diakité s’est dit heureux pour ce partenariat, tout en souhaitant que la 15ème édition des 72 heures qui s’ouvrira très bientôt à Conakry soit une parfaite réussite.

« Déjà pour cette 15ème édition, vous verrez la dimension que cet événement va prendre et avec cette convention, je pense que nous allons faire des choses exceptionnelles. Avec votre orientation monsieur le ministre, votre leadership, parce que seul on ne peut rien faire, c’est ensemble qu’on peut faire des choses. Et je pense que le gouvernement de la transition souhaite le partenariat public-privé et c’est ce qui se matérialise aujourd’hui. Nous sommes très satisfaits et nous vous remercions très sincèrement », dira entre autres Sansy Kaba Diakité.

Prenant la parole, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a remercié tous ceux qui ont travaillé dans le cadre de l’élaboration de cette convention.

« Avec la signature de cette convention, l’Etat dans la mesure du possible, viendra en aide dès le départ. Et notre cheval de bataille sera d’inscrire pourquoi pas dans le budget annuel pour que ça soit considéré comme une activité à part entière dans notre département », a insisté le ministre Soumah.

Youl Keita