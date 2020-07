75% des Japonais contre la tenue des JO de Tokyo l’année prochaine

Seulement 23.9 % des Japonais sont favorables à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo l’été prochain comme il est désormais prévu, alors que la population du pays du soleil levant est de plus en plus mécontente de l’attitude du Premier ministre Shinzo Abe face à la propagation du Covid-19, selon un sondage de l’agence japonaise Kyodo News publié dimanche.