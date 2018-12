GUINEA AIRLINES : Avis de Recrutement de commandants de bord pour les avions Q-400 et Boeing 737 NG

I- POSTE : Commandant de bord pour les avions Q-400

LIEU : Conakry

SOUMISSION DES CANDIDATURES : Ouverte

AGE : Pas plus de 60 ans

QUALIFICATIONS REQUISES :

Doit être détenteur d’une licence récente et valide soit de l’autorité de réglementation de l’aviation civile Européenne (JAA), soit celle de l’administration de l’aviation fédérale Américaine (FAA) ou celle de l’organisation de l’aviation civile internationale ou encore d’une licence ATPL /CPL

Un certificat de pilote valide pour les avions de type Q-400

Heures de vols minimum

3500 heures de vols sur les jets

2500 heures de vols comme commandant de bord

Temps de commandement dépassant les 500 heures sur les Q-400

DOCUMENTS À FOURNIR :

Les candidats doivent envoyer leurs CV accompagnés des copies scannées de tout autre document utile en plus d’un certificat médical valide, d’une licence ATPL/CPL valide, une copie du livre de bord qui montre la totalité des heures de vols, une lettre d’authentification de la licence délivrée par l’autorité de l’aviation civile du ou des pays respectifs.

N.B : Les candidats doivent être en activité et qualifiés. Par exemple pendant les trois mois de leurs derniers contrôles de compétence pilote (PPC). Ils doivent avoir un passeport valide pour au moins deux années, un certificat de visite et de contre visite valide, pas d’accidents ou d’incidents de voyage enregistrés et doivent enfin avoir un niveau de langue Anglaise standard excellent.

II- POSTE : Commandant de bord pour les Boeing 737 NG

LIEU : Conakry

SOUMISSION DES CANDIDATURES : Ouverte

AGE : Pas plus de 60 ans

QUALIFICATIONS REQUISES :

Doit être détenteur d’une licence récente et valide soit de l’autorité de règlementation de l’aviation civile Européenne (JAA), soit celle de l’administration de l’aviation fédérale Américaine (FAA) ou celle de l’organisation de l’aviation civile internationale ou encore d’une licence ATPL /CPL

Un certificat de pilote valide pour les avions de type Q-400

Heures de vols minimum

3500 heures de vols sur les jets

2500 heures de vols comme commandant de bord

Temps de commandement dépassant les 500 heures sur les 737 NG

DOCUMENTS À FOURNIR :

Les candidats doivent envoyer leurs CV accompagnés des copies scannées de tout autre document utile en plus d’un certificat médical valide, d’une licence ATPL/CPL valide, une copie du livre de bord qui montre la totalité des heures de vols, une lettre d’authentification de la licence délivrée par l’autorité de l’aviation civile du ou des pays respectifs.

N.B : Les candidats doivent être en activité et qualifiés. Par exemple pendant les trois mois de leurs derniers contrôles de compétence pilote (PPC). Ils doivent avoir un passeport valide pour au moins deux années, un certificat de visite et de contre visite valide, pas d’accidents ou d’incidents de voyage enregistrés et doivent enfin avoir un niveau de langue Anglaise standard excellent.

DATE DE DÉPÔT: Du 27/12/2018 AU 19/01/2019

ANNONCE Guinea Air lines