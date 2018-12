500fg de réduction sur le prix du carburant : les forces sociales parlent d’’’insulte à l’endroit du peuple de Guinée’’  

Lors du traditionnel conseil des ministres tenu ce jeudi 27 décembre, le gouvernement a annoncé la réduction très prochainement du prix du carburant à 9500 francs guinéens. Cette décision, comme il fallait s’y attendre, déjà à faire réagir les observateurs sociaux du pays. Aboubacar Koita, porte-parole des forces sociales de Guinée, plateforme qui avait protesté contre cette augmentation du prix du carburant à la pompe, a déclaré jeudi à Mediaguinée que cette réduction de 500 fg est une insulte à l’endroit du peuple de Guinée.

‘’ Par rapport à la réduction du prix du carburant à 500 FG, nous pensons que c’est une insulte à l’endroit du peuple souverain de Guinée. Le principe qui gouverne l’affaire du prix du carburant est le principe de flexibilité. La rencontre que nous avons eue avec le ministre en charge des Hydrocarbures au mois de novembre passé, la conclusion était que chaque partie, les forces sociales et le gouvernement, que chacun observe l’évolution du prix. Si la tendance reste maintenue à l’international que l’Etat guinéen allait obéir à ce principe qui consiste à réduire le prix en fonction du prix fixé à l’international. L’annonce que nous avons entendue aujourd’hui est tout sauf le respect de ce principe’’, fulmine-t- il

Poursuivant, le porte-voix des forces sociales de Guinée a indiqué que les concertations ont débuté déjà entre les membres du mouvement et les syndicalistes pour préparer des actions de protestation contre l’augmentation du prix du carburant.

‘’Au moment où ils ont procédé à l’augmentation du prix du carburant, on était entre 75 et 85 dollars à l’international. Aujourd’hui, nous sommes entre 44 et 54 dollars à l’international, cela veut dire qu’il y a une baisse considérable du prix de carburant à l’international. Il va falloir que l’Etat guinéen fasse les efforts pour respecter ce principe. En tant que forces sociales, nous sommes en train de nous concerter et prendre contact avec les syndicats. Dans les heures et les jours qui suivent, nous allons avoir des rencontres de concertation afin de prendre des décisions nécessaires et envisager les actions qu’il faut’’, souligne M. Koita. Et d’ajouter : ‘’ Nous appelons les citoyens à tous les niveaux, de Conakry à Yomou de rester mobilisés quand les actions seront annoncées, nous allons montrer à la face du monde, nous allons montrer au gouvernement qu’on ne peut pas étoffer les revendications citoyennes et que le peuple de Guinée mérite respect et considération, que le prix du carburant doit être réduit conformément au prix à l’international’’.

Mohamed Cissé

