Conseil des ministres pas comme les autres : Alpha Condé en colère, remet Premier ministre et ministres à leur place

Alpha Condé est-il agacé par la ‘’trop présence’’ du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana ? Hier, un conseil des ministres pas comme les autres s’est tenu au palais Sékhoutouréya dans une ambiance morose. Le président Alpha Condé qui veut marquer son territoire aurait rappelé au gouvernement Kassory que le régime en Guinée est présidentialiste et non parlementaire. Donc, ajoute-t-il, c’est lui qui détient le levier de changement de vitesse de la République. Ainsi dit, il ordonne que tout doit se décider désormais à son niveau et que tout le monde doit passer par lui avant d’atteindre le Premier ministre. Il aurait aussi exigé au Premier ministre de se référer à lui dans les prises de décision. Il n’a pas non plus manqué de qualifier un ministre d’un département important d’inexpérimenté qui prend des décisions à l’emporte-pièces. Suivez notre regard ! La colère du chef a si grondé qu’elle n’a pu contenir au palais. C’est pourquoi ça a fuité. Et dire que la réduction du prix du litre du carburant à la pompe est aussi passée par là, c’est dire combien de fois Alpha Condé a tapé du poing sur la table. Un puissant conseiller du président de la République n’ira pas jusqu’à démentir cette évidence…

Sory