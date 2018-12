Ministère de la Jeunesse : les caravaniers mettent la paix au centre des discussions, à Kankan

Dans le cadre de leur tournée de sensibilisation des citoyens pour la protection de l’environnement et au volontariat, Les jeunes caravaniers du Ministère de la Jeunesse étaient hier vendredi 28 décembre dans la préfecture de Kankan. C’est la salle annexe de la Maison des jeunes qui a servi de cadre au déroulement de ces activités essentiellement consacrées à la paix et à l’unité nationale.

L’initiative est du ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes à travers l’Agence Nationale du Volontariat Jeunesse (ANVJ). L’objectif est de sensibiliser la jeunesse guinéenne pour la préservation de la paix et du vivre ensemble, indique Cheick Kéita du Ministère de la Jeunesse et animateur de ladite caravane.

« Etant donné que la population guinéenne est à plus de 70% jeune, il est important de passer par cette couche pour véhiculer le message de la paix, de l’unité nationale et du vivre ensemble», a- t-il dit.

À cette occasion, les jeunes caravaniers ont tour à tour développé des thématiques relatives à la salubrité, la protection de l’environnement, la citoyenneté et l’esprit du volontariat. Le chargé à la formation de l’ANVJ, Bourahima Kouyaté est revenu sur la différence qui existe entre la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix (SENACIP) et cette initiative du ministre de la jeunesse.

“A la différence de la SENACIP, cette activité met plutôt l’accent sur le volontariat afin de permettre aux jeunes de différents horizons, de prendre part de façon active au processus de développement de leurs pays qu’est la Guinée.”

Après Kankan, la caravane des jeunes volontaires du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes se rendra à N’Zérékoré, au sud de la Guinée, avant Faranah et Conakry pour la phase finale.

Mohamed Cissé