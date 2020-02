77 pour cent des enquêtés à Conakry pas satisfaits de la gouvernance d’Alpha Condé (rapport)

L’association guinéenne de sciences politiques (AGSP) a présenté ce samedi, 22 février à la maison de la presse, le rapport sur l’étude de participation des Guinéens à la vie politique à Conakry.

Dans ce document dont Mediaguinee détient copie, il est indiqué que dans la participation à la campagne électorale, 48,2 pour cent des citoyens interrogés sont prêts à participer dans la campagne dans leur commune.

Sur le changement constitutionnel, 62,4 pour cent se disent favorables à la cause du FNDC, 26 pour cent de cet effectif y militent d’ailleurs. Par contre, 36,8 pour cent sont défavorables à la cause du FNDC.

Positionnement des médias face au changement constitutionnel

Dans le débat actuel sur la constitution, 46,2 pour cent des sondés pensent que les médias ne doivent pas clairement prendre position. 16,4 pour cent sont sans avis sur la question.

Positionnement des coordinations régionales face au changement constitutionnel.

Contrairement aux médias, 44,3 pour cent des enquêtés pensent que les coordinations régionales doivent participer au débat actuel sur la constitution, contre 36,8 pour cent qui disent plutôt que les coordinations régionales doivent se tenir en dehors du débat sur le changement ou toute modification de la constitution.

Perception de la gouvernance du président Alpha Condé

Sur l’ensemble, 77 pour cent des enquêtés ne sont pas satisfaits de la gouvernance d’Alpha Condé. 35,1 pour cent d’entre eux ne sont d’ailleurs pas pour la constitution.

Parole du président de la République

61,3 pour cent des citoyens de Conakry n’ont pas confiance en la parole du président

Confiance dans les institutions publiques

65,4 pour cent citoyens interrogés ont confiance à l’armée. Contrairement celle-ci 65,4 pour cent n’ont des actions des actions de la police guinéenne. En dépit des reformes engagés dans le secteur de la sécurité, des efforts de rapprochement et de la collaboration entre la police et les citoyens contribueraient à améliorer la sécurité et la protection civile.

Dans le secteur de la justice, 55,2 pour cent des citoyens ne font pas confiance à la justice guinéenne contre 44,8 contre 44,8 pour cent.

Cette enquête qui a été conduite du 30 décembre 2019 au 06 janvier 2020, s’est appuyées sur un échantillonnage empirique composé de 1000 personnes en âge de voter. Elle s’est basée sur la méthode des itinéraires pour identifier les personnes à interroger.

L’objectif général de cette enquête est de comprendre l’état de l’opinion sur la participation des citoyens à la vie politique, leurs perceptions sur la réforme constitutionnelle sur la gouvernance du président de la République. Cette enquête est destinée aux médias, qu’aux partis politique, aux gouvernances, au gouvernement et bien sûr à la société civile.

Les terrains de réalisation de cette enquête d’opinion sont les communes de Dixinn, Kaloum, Matam et Ratoma. 1000 questionnaires exploitables ont été administrés par les 20 enquêteurs sous le contrôle de 5 superviseurs responsables d’équipe et deux coordinateurs.

Mohamed Cissé

