Conakry: le mouvement ‘’Au Nom du Peuple’’ contre la modification de la Constitution et l’ethnocentrisme

La structure ‘’AU NOM DU PEUPLE’’ a organisé ce samedi 5 janvier, une conférence-débat à l’Université Kofi Annan de Guinée, en banlieue de Conakry. Animée sous le thème “impunité, ethnocentrisme, mauvaise gouvernance et la citoyenneté », cette conférence a connu la présence de quelques acteurs de la société civile et des politiques.

Devant des jeunes, les différents conférenciers ont développé les différents concepts du thème et ont appelé les jeunes à ne pas tomber dans le piège de certains hommes politiques qui, selon eux, cherchent à manipuler les masses pour leurs intérêts personnels.

Oumar Sylla, un des conférenciers qui milite pour un sursaut national pour un changement de comportement a plaidé pour une pensée nouvelle en Guinée.

«Nous devons parler d’une pensée nouvelle en ce moment où notre pays est confronté à de multiples formes de crise, de violence, d’ethnocentrisme et de disparités sociales.Tout cela est lié à la manière dont la politique est exercée dans notre pays. Je voudrais à travers cette conférence lancer un appel au peuple de Guinée pour un sursaut national afin qu’il y ait une prise de conscience patriotique, car c’est un devoir pour tous les Guinéens de s’investir pleinement pour la construction de notre pays. Mais nous ne pouvons arriver à cette construction que si nous traduisons dans nos faits et gestes les valeurs cardinales du civisme et de la citoyenneté. Donc relever ce défi existentiel nous impose un changement de comportement, un changement idéologique et philosophique», a dit ce membre des forces sociales.

Pendant la conférence, des sujets comme l’impunité, l’ethnocentrisme dans la politique ont été débattus.

«L’ethnocentrisme existe bel et bien en Guinée, parce qu’il y a une trentaine d’ethnies en Guinée. Alors chaque ethnie, lorsqu’elle décide de défendre des valeurs propres à sa langue ou à sa culture c’est de l’ethnocentrisme mais à ce niveau il n’y a aucun problème. Mais dès que le mépris des autres ethnies arrive, ça devient un problème. Donc centrer tout sur mes valeurs en méprisant les autres, parfois même en les insultant, en les tuant et tout ce qu’on voit en Guinée, c’est ça le problème», a expliqué M. Zoumanigui, un autre conférencier.

Plus loin, le secrétaire général du Mouvement ‘’Au Nom du Peuple’’ a donné l’objet de la création de ce mouvement.

Pour Souleymane Condé, le Mouvement ‘’Au Nom du Peuple’’ vise à s’opposer à toute modification de notre constitution et l’ethnocentrisme.

«Notre mouvement est un mouvement social qui vise à s’opposer à toute modification de notre constitution, lutter contre l’ethnocentrisme, lutter contre la mauvaise gouvernance et le détournement des deniers publics. Ce n’est pas parce qu’on déteste le président Alpha Condé, c’est parce que les moments ont changé. Nous sommes au 21ème siècle, ce qui se passait en Guinée dans les années 80, n’est plus possible. Donc ce n’est pas contre une personne, c’est un débat de principe. Nous voulons que dans notre pays que chacun s’habitue à respecter les règles», a-t-il précisé.

Thierno Sadou Diallo

