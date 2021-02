7ème journée de Ligue 1 Salam : le Horoya AC déjoue le signe indien et étrille le Satellite FC 5-0

Après sa victoire en Ligue des Champions de la CAF le samedi dernier, face au Petro Atletico de Luanda (2-0), le Horoya AC renoue avec la victoire en championnat national de Ligue 1 Salam, en battant la formation du Satellite de Ratoma sur le score de 5 buts à 0 ce mercredi 17 février au stade du 28-Septembre de Conakry. C’était au compte de la 7ème journée de la Ligue 1 Salam.

Le coach sénégalais du Horoya AC, Lamine N’diaye, a déclaré ceci au terme de la rencontre : « ça fait du bien, parce qu’on avait besoin de ça. Enchaîner les bonnes performances, je pense qu’entre la qualification en phase de poule et la reprise du championnat, on a récupéré pas mal de joueurs en bonne santé. Bon, ça aide aussi. Il faut féliciter les garçons, parce qu’ils n’ont pas abdiqué. Ils ont joué, cru en eux, malgré les difficultés. Je suis content d’eux. C’est la victoire de tout un groupe. »

Ismaël Kaba, coach du Satellite FC, pour son premier match sur ce banc, commence par une défaite. « D’abord, je vais remercier les supporters. L’équipe qu’on a préparée pour ce match, on n’a pas vu cette formation. Ils sont passés à côté. Quant au Horoya AC, finalement, ils ont joué et marqué 5 buts. Et ce ne sont pas des buts travaillés, ce sont des erreurs défensives et on va essayer de corriger car le score-là, on ne le mérite pas. », a-t-il confié.

Avec cette victoire, les Rouge et Blanc de Matam comptent 7 points. Le Satellite FC, pour sa part, totalise 5 points dans cette ligue 1 et reste bon dernier au classement provisoire. Le Fello Star de Labé est en tête avec 15 points. À préciser que l’attaquant Yakhouba Gnagna Barry, de retour du CHAN, a signé un doublé au cours de ce match, ainsi que son remplaçant Sekou Keita ( Balotelli).

Mamadou Kalidou Diallo