8 Mars à Labé : les maux des femmes racontés par l’Inspectrice régionale de l’Action sociale

Le 8 mars de chaque année est célébré comme Journée internationale des droits des femmes dans le monde et ce, depuis 1975. Et cette année, c’est sous le thème ” Leadership féminin ” que cette journée a été célébrée. Très malheureusement, en Guinée, cette date coïncide avec une double crise sanitaire liée au covid-19 et à la réapparition de la maladie à virus Ebola. Trouvée dans son bureau, l’inspectrice régionale de l’Action sociale de Labé nous a annoncé que le 08 mars sera célébré à une date ultérieure. Avant de revenir sur les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes de sa juridiction.

« Les femmes traversent une période très difficile,

avec tous ces cas de viol, de maltraitance qu’elles sont en train de subir. On est en train de se battre et faire des plaidoyers pour que chaque femme ait sa place dans la société », affirme Fatoumata Diakité.

Poursuivant, Mme Barry renchérit en ces termes : « La vie des femmes actuellement dans la région administrative de Labé n’est pas aussi rose qu’on prétend l’entendre, parce que les femmes sont confrontées à beaucoup de violences et de marginalisation. Nous voyons que la préoccupation des femmes n’est pas aussi prise en compte ni par les autorités ni par la communauté. Partout, même dans les familles, on dit que la femme n’a pas droit à la parole, alors que c’est faux »

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

