8è édition du semi-marathon de TotalEnergies : le Gambien Lamine Camara remporte le 1er prix du 21 kilomètres

La société d’hydrocarbures Total Énergies Guinée a organisé ce dimanche 29 mai 2022 la 8ème édition de son semi-marathon. Organisée sous le slogan « santé pour tous », cette 8ème édition du semi-marathon de Total Energies place en tête de ses priorités la sécurité et la santé des personnes, la sécurité des activités, le respect de l’environnement, la satisfaction de ses clients ainsi que l’écoute de l’ensemble de ses parties prenantes. Au total, 9000 coureurs, femmes et hommes, ont pris part à cette compétition, dont certains venus du Mali, de la Sierra Leone et de la Gambie pour des courses sur des trajets de 5 kilomètres, 12 kilomètres et 21 kilomètres.

Selon Aissatou Diallo, responsable marketing et communication, l’organisation de cette 8ème édition est une satisfaction pour Total Énergies

« Je retiens qu’on a eu 9000 coureurs donc l’objectif a été atteint. On a visé 9000, on a eu 9000. On a même eu des athlètes qui voulaient s’inscrire et même ce matin j’ai des gens qui demandaient des maillots, on n’en avait plus. On a pu quand même respecter le délai, on a respecté les heures. On avait conclu de finir à 11 heures, on a fini à 11 heures et on est vraiment à l’aise. C’est vrai que toute organisation il y a des failles, on a retenu certains points qu’on va améliorer.

La particularité est qu’on est plus Total, on est Total Énergies, BICIGUI qui était avec nous n’est plus BICIGUI mais Vista Gui maintenant, la SOBRAGUI aussi a introduit des nouveaux produits locaux avec des nouveaux logos. Donc il y a une progression et on a réussi à organiser le semi-marathon sans incident. Globalement on est vraiment satisfait de l’édition », s’est-elle réjouie.

Représentant le ministre Lansana Béa Diallo, Mohamed Billy Kaba, secrétaire général de la Jeunesse et des Sports a estimé que la pratique de l’éducation physique et sportive est un droit fondamental pour tout citoyen sans distinction de race, de sexe, de religion

« La majorité de notre population est constituée de jeunes. La préoccupation de Monsieur le Président de la transition, Chef de l’État, Colonel Mamadi Doumbouya, est de construire un avenir meilleur pour cette jeunesse guinéenne à travers le sport, l’éducation et la santé. Le marathon incarne les valeurs sportives telles que l’équité, le travail d’équipe, l’égalité, la discipline, l’inclusion, le respect, l’honneur et surtout la citoyenneté dans un esprit de solidarité et d’entraide et de tolérance. Ce sont les valeurs de la refondation de notre pays sous la clairvoyance du chef de l’État, de son Premier ministre et de l’ensemble du gouvernement. Le sport va chercher la peur pour dominer la fatigue pour triompher, les difficultés pour la vaincre », a-t-il estimé.

Parti du stade au pont du 8-Novembre jusqu’au port de Kaloum avant de revenir vers la corniche de Matam, Dixinn pour le stade du 28 septembre, Lamine Camara est venu de la Gambie pour prendre part à la course.

« Je suis très heureux d’avoir remporté cette compétition. Je suis à ma deuxième participation. La première fois j’avais participé au 12 kilomètres et je n’ai pas gagné mais cette fois je suis vainqueur du 21 kilomètres et c’est une grande joie qui m’anime », a-t-il déclaré.

Rappelons que dans chaque catégorie, six coureurs ont été retenus. Et les gagnants de chaque catégorie ont bénéficié de nombreux cadeaux offerts par les partenaires Vista Gui et SOBRAGUI dont des chèques allant de 700.000 à 4.000.000 de francs guinéens, des jus et des motos.

Maciré Camara