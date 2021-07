9 juillet 1996 : il y a 25 ans, j’ai été nommé Premier ministre…

« Il y a 25 ans le 9 juillet 1996 j’ai été nommé Premier Ministre de la République de Guinée après une adresse solennelle à la nation du Président de la République.

Le 10 juillet la composition du nouveau gouvernement a été publiée.

Le mois suivant ce fut la publication du décret d’organisation et d’attribution des Ministères et début octobre, le déclenchement des réformes structurelles et conjoncturelles d’une ampleur jamais égalée. En décembre fut organisé à Dalaba une concertation de tous les acteurs clés de l’administration pour une vision partagée de l’avenir de notre pays qui a abouti à la rédaction du document de prospective Guinée Vision 2010.

Le sens de mon combat reste demeure le développement économique et social de mon pays la Guinée au profit de la majorité de mes compatriotes. » Le Président Sidya TOURE