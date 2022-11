9è session de la Grande commission mixte Guinée-Mali: « qui peut bien imposer à la Guinée de fermer la porte au Mali ? Personne » (Morissanda)

La coopération bilatérale entre la République de Guinée et la République sœur du Mali se renforce davantage. À l’occasion de la 9ème session de la grande commission mixte de la Coopération Guinée-Mali, qui s’est ouverte ce mercredi 16 octobre, dans un réceptif hôtelier à Conakry, plusieurs ministres maliens non des moindres séjournent en terre guinéenne. Cette session qui se tient à Conakry durera du 15 au 18 novembre 2022.

La tenue de cette rencontre entre les deux pays vise à développer et renforcer leur conviction de coopération bilatérale dans divers secteurs qui a débuté avant la colonisation et s’est renforcée à travers les époques.

Du côté de la délégation malienne, on retrouve le ministre des Affaires Étrangères, Abdoulaye Diop, Co-président mixte de ladite coopération ainsi que le ministres de la Justice, des Droits de l’homme et garde des Seaux, des Transports et des Infrastructures, de l’Economie et des Finances, des Mines, de l’Energie et de l’Eau, de la Santé et du développement social, le ministre des maliens établis à l’étranger, à l’intérieur et de l’intégration africaine, du Développement rural, de l’Industrie et du Commerce, de l’Elevage et Pêche, les représentants du ministre de la Sécurité et de l’Administration du territoire, les responsables du conseil national du patronat et des chargeurs et tant d’autres.

Le ministre malien des Affaires Étrangères a du haut de la tribune éprouvé un accueil chaleureux réservé à lui et sa suite par les autorités guinéennes avant d’exprimer les salutations du Président de la transition Assimi Goïta à l’endroit de son homologue guinéen et à l’ensemble des Guinéens.

Pour rappel, dit-il, « Nous sommes les héritiers d’un lourd patrimoine dont nous avons la responsabilité de maintenir, d’observer et de passer aux générations futures […] Les différentes initiatives prises au cours de cette année pour concrétiser cette volonté politique de nos 2 chefs d’État se sont traduites par des visites de haut niveau avec la participation de SE Colonel Mamadi Doumbouya à la célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance du Mali et celle de SE Abdoulaye Maïga PM par intérim représentant le Président Assimi Goïta aux festivités du 64 ème anniversaire de l’indépendance de la Guinée… »

Poursuivant, le ministre des Affaires Étrangères du Mali qui conduit la délégation est revenu sur le but de cette visite en Guinée.

« Notre présence ici à Conakry est la parfaite illustration des excellentes relations d’amitié et de coopération qu’entretiennent nos 2 pays, nos 2 chefs d’États, nos 2 peuples qui ont décidé de les placer sur une nouvelle rampe de lancement afin d’établir une relation stratégique, spéciale, exemplaire en Afrique. C’est un important rendez-vous qui s’inscrit dans cette dynamique d’affairmissement et de diversification de nos relations. La présente session est une belle occasion d’évaluer les recommandations de la rencontre qui s’est tenue les 27 et 28 avril 2017 à Bamako mais aussi de mesurer les progrès et aussi apprécier les obstacles à rencontrer afin qu’ensemble nous puissions envisager des nouvelles perspectives de coopération », indique le diplomate malien, avant de rassurer que son pays dispose suffisamment de marge pour renforcer la coopération dans les domaines de l’administration territoriale, de la défense, de la sécurité, de l’économie, des transports et des infrastructures, des mines, de l’énergie, de la santé du commerce, de l’éducation, de la recherche et beaucoup d’autres secteurs.

À sa suite, ce fut au tour du Co-président mixte du côté de la Guinée, Dr Morissanda Kouyaté, ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération internationale, de l’intégration africaine et des Guinéens de l’étranger de souhaiter la bienvenue à la délégation conduite par son homologue malien et de leur transmettre les salutations d’usage et fraternelles du président de la transition, des membres du gouvernement, en son nom et à l’ensemble des guinéens. Devant ses hôtes, le patron de la diplomatie guinéenne a fait un bref aperçu sur les actions de solidarité phare et la coexistence fraternelle observées entre les deux (2) pays considérés par l’ancien président Ahmed Sékou Touré comme étant deux poumons dans un même coprs.

Plus loin, Dr Morissanda Kouyaté a rappelé l’histoire récente entre la Guinée et le Mali lorsque ce pays frontalier a été sanctionné par la CEDEAO. « Après l’amitié et la fraternité renforcées entre les frères d’armes, le Colonel Mamadi Doumbouya et le Colonel Assimi Goïta après tout ceci qui peut bien imposer à la Guinée de fermer la porte au Mali ? Personne. C’est pourquoi chers frères et sœurs, le Colonel Mamadi Doumbouya, quand les sanctions ont été prises contre le Mali, avait dit que pour lui la question ne se posait pas et que ce n’est même pas à lui ou pas de fermer la porte, c’est à l’histoire et pour ses pères fondateurs. Je le retiens parce que j’étais en face de lui. Ce jour-là j’ai senti en cet homme la profondeur de son engagemen ».

Il faut également noter que la délégation du ministre des Affaires Étrangères de la Coopération Internationale de l’intégration Africaine et des Guinéens de l’étranger était composée des ministres de l’Agriculture et de l’élevage, du MATD, de l’économie et du plan, du tourisme et de l’artisanat, de l’énergie, de l’hydraulique et des hydrocarbures, de la pêche de l’aquaculture et de l’économie maritime, de la sécurité et de la protection civile, de l’urbanisme et de l’habitat et par ailleurs le ministre par intérim des transports et des infrastructures.

Mamadou Yaya Barry