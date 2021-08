Voici les propos qui ont valu à Abdoulaye Bah la révocation de son régime de semi-liberté surveillée…

Abdoulaye Bah n’est plus un homme semi-libre. La décision a été prise par le directeur national de l’administration pénitentiaire et réinsertion qui l’accuse de s’être livré à des “appels à la désobéissance et aux atteintes aux institutions de la République”.

Mediaguinee -votre quotidien- s’est procuré la vidéo dans laquelle M. Bah avec un jeune Lamarana Gongorè apparemment militant de l’UFDG appelle [en poular] à revendiquer la victoire de l’opposant Cellou Dalein Diallo à la présidentielle du 18 octobre dernier…

“Ah oui, c’est de prendre courage et de rappeler chaque jour que Elhadj Mamadou Cellou Dalein Diallo est élu depuis le 18 octobre démocratiquement comme étant le président de la République de Guinée. C’est terminé. Alpha Condé n’est pas président, les gens n’ont qu’à croire à cela. S’il veut il n’a qu’à enfermer tous les Guinéens à Coronthie. S’il y a de la place là-bas, le peuple n’a qu’à aller, six millions de personnes, huit millions, dix millions de personnes n’ont qu’à tous aller en prison. Et c’est ça! Nous vous prions, dans vos plateformes, il y en a beaucoup, dans vos WhatsApp, sur les réseaux sociaux, rappelez chaque matin, quand vous vous réveillez, avant de vous brosser les dents que c’est Elhadj Cellou Dalein qui est le président de la Guinée depuis le 18 octobre. Alpha Condé n’est pas un président, Alpha Condé est un ancien président et c’est ça”, dit l’ex-maire.

*Aucune traduction d’une langue à une autre n’est parfaite