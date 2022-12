Au tribunal, Alpha Boubacar contre son frère Ousmane Gaoual : « il s’est énervé et m’a pris au collet »

Poursuivi pour menaces, injures et violence, le procès de Alpha Boubacar Diallo, jeune-frère de Ousmane Gaoual Diallo, ministre des Télécoms et porte-parole du gouvernement de transition, s’est ouvert jeudi 1er décembre, au tribunal de première instance de Mafanco.

A la barre, Alpha Boubacar Diallo, le frère du ministre a nié les faits pour lesquels il est poursuivi. Il soutient mordicus n’avoir jamais insulté ou menacé son grand-frère, Ousmane Gaoual Diallo.

Il a plutôt souligné que c’est le porte-parole du gouvernement qui s’est jeté sur lui quand il s’est croisé avec ce dernier dans les locaux de la radio Espace fm, à Matoto.

« C’est mon frère qui s’est plutôt jeté sur moi quand on s’est croisés à la radio Espace. Je ne savais même pas qu’il était en émission là-bas. Moi, j’étais venu voir la journaliste Moussa Yéro pour m’aider à avoir quelques contacts à la présidence par rapport à mon problème avec lui (Ousmane Gaoual). Il m’a appelé par mon prénom et m’a salué pour donner l’impression que tout allait bien entre nous. Moi, pour être sincère, je lui ai dit : je ne te réponds pas, tu sais que toi et moi, on ne se parle pas, tu es un faux type. C’est ainsi qu’il s’est énervé et m’a pris au collet. Et moi aussi, je l’ai pris par la manche pour qu’il me relâche. Mais, je ne l’ai jamais insulté, encore moins le menacé. Il n’a juste pas digéré le fait de me voir là-bas. Pour lui, j’étais venu pour une émission par rapport à notre problème », a expliqué Alpha Boubacar Diallo, cité par Guineematin.

Plus loin, Alpha Boubacar Diallo admet avoir mené des démarches pour dissuader son grand-frère de spolier les biens de leur maman.

« Depuis plusieurs années, j’ai tenté de le faire revenir à de meilleurs sentiments, mais hélas. Il est allé jusqu’à changer le nom de notre maman sur le titre foncier du domaine, nous empêchant, nous autres, de faire des réalisations sur le site. Il a aussi pris la maman pour l’envoyer chez lui, à la cité ministérielle. Même quand que je viens en vacances, je n’ai pas accès à ma mère. La maman était chez notre grande sœur. Il est allé la prendre là-bas sachant qu’il n’est pas d’accord avec les autres membres de la famille », fulmine Alpha Boubacar Diallo.

Détenu à la maison centrale de Conakry depuis quelques jours, Alpha Boubacar Diallo a bénéficié de la part du tribunal, d’une liberté provisoire.

Résidant en France, son passeport a été confisqué pour ne pas quitter le pays avant la fin du procès qui l’oppose à son frère aîné, Ousmane Gaoual Diallo.

Le procès a été finalement renvoyé au 8 décembre prochain.

Sadjo Bah