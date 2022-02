A Labé, le ministre Ousmane Gaoual reste inflexible : « tout ce qui revient à l’Etat doit revenir à l’Etat’’

De passage dans la préfecture de Labé, ce mardi, 8 février, une autre étape de sa tournée de prise de contact avec les services déconcentrés de son département, le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, Ousmane Gaoual Diallo, s’est entretenu avec les autorités administratives en particulier les services techniques de l’urbanisme et de l’habitat, qu’il n’a pas manqué d’ailleurs de mettre en garde.

Cette rencontre s’est tenue à la résidence du préfet de Labé, en présence des 28 présidents des conseils de quartiers, le maire, le préfet et le gouverneur de région.

Prenant la parole, le directeur régional de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire de Labé a égréné quelques difficultés que rencontre son service.

« Du 1er janvier 2015 à nos jours, l’effectif de la direction régionale est toujours de trois cadres. Au niveau de la direction préfectorale de l’Urbanisme de Koubia, il y a un abandon systématique de poste des cadres et agents, d’où aucun représentant de l’Etat, malgré la dotation du service en matériel informatique, mobilier de bureau et une moto de service. Au niveau de la direction préfectorale de l’urbanisme de Labé, il y a qu’un directeur préfectoral, trois chefs de section par intérim et deux chargés d’études. A Lélouma, il y a un directeur préfectoral en abandon de poste, et seul le chef de section urbanisme, infractures se bat pour maintenir le service. A Mali, il existe un seul cadre dont le directeur préfectoral qui se bat pour donner un résultat assez satisfaisant. A Tougué, le directeur préfectoral est seul et unique à tous les postes de combat. Pour résumer, pour un effectif de personnel estimé à 89 cadres et agents conformément à l’ancien cadre organique pour couvrir la région, il n’ y a que 13 cadres et agents de l’Etat en poste », affirme Ibrahima Kaba.

Dans son allocution, le ministre Ousmane Gaoual Diallo a insisté sur la récupération des domaines appartenant à l’Etat.

« Dans la récupération des domaines de l’Etat, la première tâche qui incombe aux directeurs régionaux et préfectoraux, c’est la récupération des un tiers appartenant à l’Etat après chaque lotissement. Je demande à ce qu’ils (directeurs régionaux et préfectoraux ndlr ) me fassent le compte de tout ce qui a été fait en 2021. Et je le veux avant le lundi, c’est impératif. Tout ce qui revient à l’Etat doit revenir à l’Etat. Les un tiers c’est le domaine privé de l’Etat. Parce que dans la récupération des domaines de l’Etat, c’est la première tâche. Elle incombe aux directeurs régionaux et préfectoraux de l’urbanisme et de l’habitat, avant qu’on aille récupérer les autres domaines de l’Etat. C’est un chantier immense du CNRD. Donc toutes les parts dévolues à l’Etat doivent revenir à l’Etat. Cela est important », précise Ousmane Gaoual Diallo.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83