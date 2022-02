A. Makanéra Kaké : « Cellou et Sidya devraient exhiber des décrets de déclassement de leur domaine »

Visés par l’opération de récupération des biens de l’État, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré ont écrit au directeur général du patrimoine bâti public avec des documents à l’appui pour justifier la propriété de leur domaine respectif.

Pour Alhousseïny Makanéra Kaké, les présidents de l’UFDG et de l’UFR devraient plutôt présenter des décrets de déclassement des domaines occupés par les deux anciens premiers ministres par le président de la république d’alors.

« Quand j’ai pris la parole, j’ai dit que personne ne peut prévaloir une propriété aujourd’hui sur le domaine de l’État. Quand vous prenez la cité ministérielle, elle était construite pour les ministres mais pour être vendue. Le premier document qu’ils (Cellou et Sidya) devaient exhiber, c’est le décret de déclassement du lieu », a soutenu Alhousseïny Makanéra Kaké dans » Mirador «

Par ailleurs, le président du FND et allié de l’ancien parti au pouvoir admet avoir apprécié le discours de fermeté des représentants du CNRD envers les leaders politiques qui étaient présents au Camp Samory Touré.

Alhousseïny Makanéra Kaké indique avoir exigé au CNRD l’impartialité et la rigueur dans l’opération de récupération des biens de l’État.

Sadjo Bah