A peine nommé, le Directeur Général de la Poste Guinéenne, Mohamed Sita Cissé sur le terrain

Ce vendredi 24 décembre 2021, le Directeur Général de la Poste Guinéenne Mohamed Sita Cissé en compagnie des quelques médias locaux, a organisé une visite de terrain dans le cadre de sa première prise de contact avec l’ensemble des travailleurs de la Poste Guinéenne, après son installation, le mardi 21 décembre 2021 ; et ce, dans le but de connaître l’état des lieux de ses agences. Cette visite de terrain l’a conduit dans les agences suivantes :

1. Le Centre de tri d’Almamya

2. L’Agence de Taouyah

3. L’Agence de Kipé

4. L’Agence de l’Aéroport

5. Le Garage de la Poste

La prise de contact avec les travailleurs s’est passée dans la convivialité, dans une atmosphère de confiance. Le Directeur Général a passé un message de salutations fraternelles aux travailleurs et s’enquit des conditions de travail dans les agences et celles des différents agents présents. Il a ensuite félicité l’ensemble des travailleurs pour leur dévouement et leur engagement pour faire de la Poste guinéenne une vitrine. Il a en outre mentionné sa volonté de donner une nouvelle orientation à la Poste guinéenne.

Cependant, il a indiqué particulièrement, avec insistance, les attentes du Président de la République, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi Doumbouya, pour ce qui est de la transformation de l’image de la Poste guinéenne.

Le constat a été néanmoins mitigé, quant à l’état des lieux des agences. La vétusté de certaines, l’abandon ou l’exploitation par des tiers d’autres ; ont été le point noir qui a été relevé lors de cette visite. Le Directeur Général a demandé incessamment aux responsables des agences de prendre attache avec lui pour faire le point des différentes situations, en vue d’un retour à l’ordre et d’une amélioration des conditions de travail dans la Poste guinéenne.

Comme recommandation, le Directeur Général a exhorté tous les travailleurs à davantage prendre de courage et à aimer le métier de postier, pour qu’ensemble avec eux, il puisse relever le défi, qui est celui de redorer le blason de la Poste guinéenne. Il les a en plus instruit à un travail professionnel pour faciliter la migration dans le digital et d’autres innovations futuristes, dans le grand bonheur de servir le peuple de Guinée et de se mettre en phase avec les instructions du Président de la République, le Colonel Mamadi Doumbouya.

La visite de terrain prit ainsi fin par une adresse à la presse. Il dit son impression sur le déroulement de la mission et sa satisfaction pour l’appréhension de l’ensemble des forces et faiblesses des agences visitées. Le Directeur Général a clôturé la mission par un remerciement aux différentes personnes et entités qui l’ont accompagnées pour sa réussite.

Mohamed Lamine Keita