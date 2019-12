A une semaine de la marche du 6 janvier, Sidya arrive avec une entorse

L’éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé, disait Tiken Jah Fakoly dans une de ses chansons fétiches. En Guinée, Sidya est arrivé lundi avec une entorse au bras. Et il nous vient tout droit de la Côte d’Ivoire où son mentor Alassane Ouattata bataille fort pour s’offrir un 3è mandat.

Le service de communication de l’UFR qui a vite relayé l’information pour éviter toute interprétation a dit que son leader a “trébuché en voulant marquer le meilleur but de l’année contre son petit fils et est retombé sur son bras droit. Les examens ont révélé une entorse et aura besoin de 2 semaines de repos”. Malgré la blessure, ses proches soutiennent qu’il participera à la marche du 6 janvier contre le régime du président Alpha Condé. Rendez-vous donc le 6 janvier prochain.

Mediaguinee