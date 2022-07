[A venir] Interview exclusive avec Omar Aliou Touré, nouveau président de la commission de la Cedeao

La 61è session ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao a clos dimanche ses travaux à Accra sur d’importantes décisions dont l’élection du nouveau président de la Commission.

Désormais, la plus prestigieuse institution ouest-africaine sera dirigée par le Gambien Omar Aliou Touré et la présidence -en exercice- a été confiée au Bussau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, le plus jeune des présidents de l’Afrique de l’Ouest.

Le successeur de l’Ivoirien Jean-Claude Kassi Brou est un diplomate confirmé, spécialiste du développement, fonctionnaire de la BID.

Le nouvel élu, depuis son hôtel, dans la capitale ghanéenne, a accordé une interview -exclusive- à Mediaguinee, votre quotidien.

M. Touré, interrogé par Bangaly Steve Touré, a donné sa vision de l’institution et ses prochains défis. Non sans évoquer la transition en Guinée et le délai de 30 jours donné à la junte pour proposer un calendrier raisonnable. A lire prochainement…