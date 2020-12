‘’A Wanidara, à cause d’un criminel qui est encore dans la nature, tout un quartier est en train de souffrir ’’ (Faya)

Le Bloc Libéral (BL) a tenu ce samedi 5 décembre 2020, son assemblée générale ordinaire à son siège à Lambanyi dans la commune de Ratoma. C’est son président Dr Faya Lansana Millimouno qui a présidé la rencontre qui a connu la présence de plusieurs militants et sympathisants.

Intervenant sur la mort du policier à Wanindara, le président du BL a déploré ces violences, avant de dénoncer les arrestations et la restriction des libertés des habitants de ce quartier réputé comme une zone de violences à Conakry.

« A Wanindara, il y a eu un policier, un de nos compatriotes qui a été tué. Il faut prier pour son âme. Il faut condamner la violence d’où qu’elle vienne. Mais, nous interpellons l’Etat à prendre ses responsabilités. A Wanindara, il y a des bébés qui ne sont pas des criminels, il y a des femmes qui sont en grossesse qui ne peuvent pas être des criminelles. A Wanindara, on a des vieillards, certains à peine se déplacent, ils ne sont pas criminels. Mais à cause d’un criminel qui est encore dans la nature, tout un quartier est en train de souffrir. Nous disons au BL non, cela doit cesser », lance-t-il.

