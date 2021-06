Abandon de poste et absence non-autorisée : le DPS de Labé dresse une liste, après le passage du ministre Rémy Lamah

Lors de son passage dans la préfecture de Labé, au début du mois de juin, le ministre de la Santé, le médecin-général Remy Lamah, avait mis à nu le mauvais comportement du personnel de santé dans la cité sainte de Karamoko Alpha de Labé, à l’image de plusieurs autres villes du pays. Pour faire face à cette situation, il fera des recommandations allant dans le sens de la gestion efficiente du personnel et l’affichage des tarifs dans les structures sanitaires.

Rencontré ce mardi 22 juin 2021, le directeur préfectoral de la Santé de Labé est revenu d’abord sur ces recommandations en ces termes : « les recommandations principales c’était par rapport à l’affichage des tarifs au niveau des structures de santé, au renforcement de la sensibilisation pour la vaccination pour que les gens amènent les enfants vers les structures de santé. On a beaucoup de personnels qu’on nous envoie mais parmi eux, il y en a qui refusent de rester sur place. Donc la fidélisation devient un problème. Quand ils viennent, ils virent leurs salaires, ils retournent à Conakry. Il s’agit de faire la situation et la remonter au niveau central », affirme Dr. Mamadou Hady Diallo.

Poursuivant, le directeur préfectoral de la Santé de Labé nous confie que, déjà la liste d’une vingtaine de personnes accusées d’abandon et d’absence non autorisée a été dressée et remontée au niveau de la hiérarchie.

« On a déjà envoyé la liste des abandons, des absences non autorisées. Ces listes sont déjà remontées au niveau de la Direction régionale et je suis sûr que c’est déjà arrivé au niveau du ministère de la Santé. Sur cette liste, il y a plus de 20 personnes qui sont incriminées », fait savoir le DPS de Labé.

Parlant de l’affichage des tarifs au niveau des structures de santé, Dr. Mamadou Hady Diallo laisse entendre qu’une mission se rendra dans les prochains jours pour vérifier l’effectivité de l’application de cette autre recommandation du ministre.

« Par rapport à l’affichage des tarifs, il était question qu’une mission sorte pour vérifier si cela était fait. Pour le moment, la mission n’est pas sortie encore mais cela va être fait dans les prochains jours », promet le DPS.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

