Abandon des MGF : leaders religieux et populations se concertent, à Conakry

Un débat public entre communautés et les leaders religieux sur la promotion d’abandon des mutilations génitales féminines (MGF) s’est tenu ce jeudi 3 février 2022, au quartier Carrière, dans la commune de Ratoma. L’initiative est du gouvernement à travers le secrétariat général des Affaires Religieuses avec l’appui de l’UNICEF.

Durant des heures, ces leaders religieux et les populations dudit quartier ont abordé plusieurs conséquences liées à la pratique des mutilations génitales féminines. Selon Abdoulaye Baldé, spécialiste protection de l’enfant au bureau de l’UNICEF à Conakry, ces activités sont initiées pour préparer le 6 février qu’est la journée internationale tolérance zéro aux MGF adopté par l’assemblée générale des Nations Unies depuis 2012.

« Ces sensibilisations ont commencé le 24 janvier dernier et nous avons fait cinq (5) quartiers où le débat était seulement entre les religieux. L’objectif de cette rencontre d’aujourd’hui, est de créer le dialogue entre toute la population du quartier et les leaders religieux sur la promotion de l’abandon des mutilations génitales féminines (MGF). Comme vous le savez, quand vous demandez à la population pourquoi vous continuez à pratiquer les MGF ? Parmi les raisons que cette population avance pour justifier la pratique, est qu’elle dise que c’est parce que la religion le recommande. Et comme les grands savants se sont retrouvés pour démontrer que cette pratique est une coutume qui est antérieure même à l’apparition de la religion musulmane et chrétienne, il nous a paru nécessaire que ces leaders religieux qui sont les mieux indiquer viennent échanger avec les populations pour qu’elles leur posent toutes les préoccupations relatives à ça. Et pour que cette histoire soit très claire à leur niveau afin que ces populations ne se basent plus sur ce prétexte pour continuer à pratiquer les MGF. »

Poursuivant, il dira que le mandat de l’UNICF, c’est la promotion et la protection des droits des enfants partout à travers le monde. « Et l’excision et les mariages précoces sont des violations des droits des enfants. C’est la raison pour laquelle depuis 2014, nous travaillons avec le secrétariat général des Affaires Religieuses pour que les leaders religieux puissent intervenir dans cette lutte afin que la population soit suffisamment informée. Nous travaillons longtemps avec la justice, la sécurité, les ONG et l’administration du territoire. Le volet qui restait c’était les religieux. Vu le poids qu’ils ont, il était important qu’ils soient là pour nous aider à s’investir dans la promotion des droits des enfants. »

Présente à ladite rencontre, Mariama Diallo n’a pas manqué de mots pour remercier le gouvernement et ses partenaires qui continuent de s’impliquer pour que cette pratique cesse définitivement dans la société.

« C’est avec attention que nous avons suivi nos religieux qui sont revenus de long en large sur les conséquences des MGF. Et nous nous sommes rendu compte qu’aucune des religions ne recommande sa pratique. Nous rassurant que cette pratique est désormais derrière nous dans la mesure où toutes nos préoccupations ont été satisfaites par nos religieux… »

Prenant la parole, le Directeur général adjoint du bureau de stratégie et de développement au secrétariat général des Affaires Religieuses par ailleurs point focal MGF a, au nom de ses chefs hiérarchiques salué cette initiative entre communautés et les leaders religieux sur cette problématique très cruciale qu’est les MGF ou les violences basées sur le genre.

« Comme vous le savez, notre pays a plus de 94% comme prévalence des mutilations génitales féminines, 2è sur le plan mondial. C’est pourquoi le secrétariat général des Affaires Religieuses a jugé nécessaire, de rencontrer les communautés à la base pour leur expliquer les méfaits de cette pratique que sont les infections répétées, la stérilité et même des décès qui en découlent le plus souvent. »

A l’en croire, « il n’y a aucune religion au monde qui encourage une pratique néfaste à l’occurrence les mutilations génitales féminines. Toutes les religions du monde concourent au bien-être des sociétés. Au regard des recommandations des docteurs qui nous ont édifiés que cette pratique n’a que des conséquences et qu’elle n’a aucun bénéfice. C’est pourquoi le secrétariat général des Affaires Religieuses, étant chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière religieuse, a pris à bras le corps cette problématique pour sensibiliser les leaders religieuses pour qu’aucun n’encourage désormais cette pratique », dira Elhadj Aboubacar Sidiki Nabé.

Youssouf Keita