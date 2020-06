Abattage des zébus en Forêt : la chambre régionale de commerce s’excuse d’avoir accusé Tiégboro

Le président de la chambre régionale du commerce Makan Camara qui avait accusé le Colonel Moussa Tiégboro d’avoir autorisé des villageois d’abattre des zébus a fait marche arrière ce week-end en demandant pardon au mis en cause. Il l’a fait savoir ce vendredi 05 juin 2020 au cours d’une réunion extraordinaire qu’il a eue avec les éleveurs et les bouchers de la région.

Dans son intervention de circonstance, Makan Camara a déclaré avoir été trompé par ses informateurs. Selon lui, c’est après ses investigations qu’il s’est rendu compte que c’est grâce à Moussa Tiégboro que les tueurs des zébus ont été arrêtés.

« C’est moi qui ai accusé ici le colonel d’être à l’origine de l’abattage des zébus dans les zones de Beyla et Lola. Mais après toutes les investigations, je me suis rendu compte qu’il est là plutôt pour nous aider. Peut-être, il y a eu une incompréhension au début. Ce sont les personnes mal intentionnées qui tuaient nos animaux qui disaient que c’est le Colonel qui les y autorisait. Mais au fond, on a compris que c’est faux. Je dois alors lui présenter les excuses et se confier davantage à lui qu’il continue de nous aider et nous protéger en tant que citoyens », déclare séance tenante Makan Camara.

Il faut noter qu’au cours de cette rencontre, il était question également de revoir le prix du kilogramme de la viande. Sur la question, les présidents des bouchers au niveau de la préfecture et les chambres préfectorales du commerce doivent se concerter pour analyser ensemble s’il faut procéder à une augmentation ou pas.

Déjà sur le marché, la crise de la viande rouge est plus que perceptible.

Les citoyens qui s’impatientent de la fin de cette crise qui perdure doivent encore attendre qu’une solution soit trouvée.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’Zérékoré