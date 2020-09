Abdoul Aziz Barry, 16 ans, 1er de Kankan au BEPC : ‘’je me suis battu et j’ai bossé”

C’est dans la soirée du samedi 12 septembre 2020 que les résultats impatiemment attendus du brevet d’études du premier cycle sont tombés.

Agé de seulement 16 ans, Abdoul Aziz Barry élève du Groupe scolaire privé Emmanuel de Kankan, est le premier de la préfecture au BEPC session 2020. Considéré comme fou par quelques-uns de ses camarades, il a su travailler avec détermination, courage et persévérance pour se retrouver au-dessus de tous ses camarades dans sa préfecture.

« C’est pour moi un agréable plaisir et surtout une fierté pour la préfecture d’avoir une personne qui soit à la hauteur de tout le monde. C’est une fierté totale pour l’école, pour la famille et également pour moi aussi. Je n’ai pas été assez surpris car j’ai voulu être à ce niveau depuis que je faisais la 9ème année, j’ai voulu et comme le dit les penseurs, vouloir c’est pouvoir donc c’est ça. Ce n’est rien de diabolique, je me suis battu et j’ai bossé. Quand je révisais, je m’éloignais de mes amis, ils me traitaient de fou, donc le fou a travaillé sans cesse, en un mot c’est la détermination, le courage et la persévérance », a dit le lauréat de la préfecture de Kankan.

Pour encourager ses camarades qui vont devoir reprendre la 10ème année, il les invite à serrer la ceinture.

« Le conseil que je peux leur donner c’est de savoir que ce n’est pas la fin du monde, l’échec ça conseille, je les encourage beaucoup, de redoubler d’effort », a-t-il lancé.

Pour le moment, aucune statistique concernant ces résultats n’a été communiquée par les autorités en charge de l’éducation à Kankan.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan