Abdoul Lah Sacko : « le nationalisme perd totalement son sens aujourd’hui »

Dans une interview accordée à Mediaguinee, Abdoul Lah Sacko, membre du Forum des forces sociales (FFSG) a déploré la sortie cinglante, ce jeudi des autorités de la transition guinéenne contre le président bissau-guinéen et président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embaló. Car, selon l’activiste, la junte n’avait pas besoin de cette sortie sachant qu’elle n’est pas venue au pouvoir par la voie démocratique.

« Même si on peut avoir des reproches au discours du président Embalo du point de vue courtoisie diplomatique mais pour des autorités averties et guidées par la raison, les discours ont été autrement. A défaut d’opter pour le silence. C’est surtout lorsque ce sont des autorités qui ne sont pas venues par la voie démocratique au pouvoir, qui sont venues de façon anormale, donc, par coup d’Etat au pouvoir. La responsabilité et la sagesse auraient été, ne serait-ce que par respect pour son statut de président en exercice de la CEDEAO, de ne pas s’aventurer dans une compétition de discours belliqueux. Mais ce qui est aujourd’hui regrettable, c’est de voir que le nationalisme perd totalement son sens aujourd’hui. Les gens confondent le nationalisme à des discours et des actions m’as-tu -vu. Et, en lieu et place de la grandeur patriotique. L responsabilité républicaine consiste à mettre en avant en toute circonstance et en tout lieu l’intérêt et l’honneur du pays », a laissé entendre Lah Sacko.

Elisa Camara