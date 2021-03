Abdoul Sakho à sa sortie de la Primature : ‘’le Premier ministre s’est mis à la disposition de la paix’’

Dans le but d’aplanir les divergences et de rapprocher les différentes tendances, la société civile dénommée ‘’Synergie des Organisations de la Société civile pour la Prévention des Conflits en Guinée” a procédé ce mercredi, 24 mars 2021, à la remise officielle d’un cahier citoyen des constats et des propositions sur la problématique du dialogue inclusif en Guinée, au Premier ministre, chef de Dr Ibrahima Kassory Fofana.

Après une rencontre à huit-clos qui s’est tenue, dans la salle d’audience de la Primature, le président du COJELPAID, Abdoul Sacko a expliqué le but de cette rencontre :

« Nous sommes venus faire la remise officielle du cahier citoyen des constats et des propositions sur la problématique du dialogue inclusif en Guinée. Chose qui était faite à la suite des élections ou les organisations de la société civile qui ont fait l’observation électorale et qui ont travaillé aussi sur les questions d’éducation électorale, sur les questions de monitoring de droit, sur les questions d’exclusivité, mais aussi sur l’observation électorale ont décidé de mutualiser leurs efforts. »

Poursuivant, il a tenu à préciser : « Au delà de nos constats, de consulter nos compatriotes de différentes catégories socioprofessionnelles du pays, vous comprendrez que les institutions, les citoyens et les partis politiques ont été consultés pour savoir quel sont leurs perceptions, leurs compréhensions et leurs appréciations par rapport à la récurrence des crises en Guinée. »

Pour lui (Abdoul Sacko), ce cahier touche tous les aspects à savoir : « nos compatriotes qui sont détenus, la fermeture des frontières, la question économique et sociale, la méfiance entre les Guinéens et le débat politique. C’est tout cela qui a été cumulé dans ce cahier. Et nous avons fait la proposition d’un dialogue participatif, inclusif et durable en Guinée en trois (3) temps, court, moyens et long terme », dit-il.

Pour finir, Abdoul Sacko, a mentionné que « le Premier ministre s’est mis à la disposition de la paix et que le cahier citoyens qu’on lui a proposé il prendra à bras le corps et il rendra compte à qui de droit et les mesures seront entreprises pour que ces perceptions des Guinéens qui sont contenues dans ce document puissent être prisent en compte. »

Mamadou Yaya Barry

