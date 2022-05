Abdoulaye Bah à Ousmane Gaoual Diallo : « il n’est plus de l’UFDG »

Une forte délégation de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) composée de Cellou Baldé, ancien député, Abdoulaye Bah et Ismaël Doukouré était ce dimanche à Mamou au siège régional du parti. Cette mission s’inscrit dans le cadre de la prise de contact avec les responsables et militants du parti.

Devant un parterre de militants et sympathisants, plusieurs points ont été exposé et de nombreuses perspectives abordées par le parti.

L’ancien chef de la délégation spéciale de Kindia, Abdoulaye Bah, actuel Conseiller de Cellou Dalein Diallo a abordé plusieurs thématiques parmi lesquelles, la nomination de Ousmane Gaoual Diallo, dans le gouvernement de la Transition.

Dans son allocution, Abdoulaye Bah a indiqué qu’Ousmane Gaoual Diallo n’est plus membre de l’Union des forces démocratiques de Guinée. Et cela, depuis sa nomination dans le gouvernement de transition sans aucune concertation préalable avec le président du parti et les responsables.

« Ousmane Gaoual Diallo, moi j’ai honte de lui. Si tu dis que tu es musulman, il faut rester musulman. Si tu dis tu es chrétien, il faut rester chrétien. Il faut dans la vie choisir, assumer et décider. Il a parlé ici le vendredi, je réponds. Œil pour œil, dent pour dent. Comment toi tu peux dire que tu appartiens à un parti, tu appartiens à un gouvernement et ton patron, sa maison a été détruite, tu es ministre des maisons, ministre de l’habitat? Jugez-vous!

Tu es ministre de l’habitat, ton patron celui que tu dis que tu es derrière lui, sa maison a été détruite. Est-ce que lui, il est avec Elhadj Cellou Dalein Diallo? Sinon c’est lui le ministre de l’habitat.

Comment lui, il s’est assit jusqu’à ce que cette maison soit démolie. La deuxième des choses, Ousmane Gaoual, où est le papier que Elhadj Cellou Dalein Diallo et la Direction ont signé pour montrer que nous avons pris Ousmane Gaoual pour lui donner à Doumbouya. Avez-vous vu ce papier? Comment alors Ousmane Gaoual peut dire qu’il appartient au parti, qu’il n’a pas dit au revoir avant de joindre le gouvernement qui a détruit la maison de Elhadj Cellou Dalein Diallo? C’est honteux et c’est hideux.

Pour votre information, Ousmane Gaoual Diallo, il est parti dans ce gouvernement de transition qui n’est pas un gouvernement d’union nationale. Si c’est un gouvernement d’union nationale comme nous le pensions en disant Elhadj Cellou Dalein Diallo et ANAD envoyez-nous dix ministres. Comme ça, le parti allait s’assoir discuter pour choisir quelqu’un de confiance. C’est ça la voie officielle. Comment maintenant Ousmane Gaoual peut dire que c’est l’UFDG qui lui a envoyé dans un gouvernement qui est entrain de détruire la démocratie pour ne pas que Cellou Dalein soit président.

Parce que tout ça était contre l’UFDG. On est intelligent et vigilant, on comprend. Donc, Ousmane Gaoual c’est lui qui sait qui lui a dit d’aller rejoindre le gouvernement de la transition qui n’est pas un gouvernement d’Union nationale. Si il dit ici qu’il est de l’UFDG, moi je dis haut et fort qu’Ousmane Gaoual n’est plus de l’UFDG. Il n’est plus de l’UFDG dès l’instant où il est parti dans un gouvernement sans l’aval de son président et du parti. Il a fait un abandon de poste. Comment est-ce qu’il peut raconter de la salade pourrie dans de l’eau chaude. Ousmane Diallo il est contre L’UFDG de Elhadj Cellou Dalein Diallo. Voici la vérité. On ne peut pas être dans ce parti et laisser Ousmane parler. Il faut qu’il se taise. Il n’a qu’à manger et aller dormir en France. Il a faim comme les diasporas. Les diasporas de l’Europe qui n’ont eu aucun métier, aucun diplôme et venir en Guinée. Il n’a qu’à manger et aller dormir en France. Il n’est plus de l’UFDG. Il faut qu’il se respecte. Il a faim, qu’il mange pour se taire », a rétorqué Abdoulaye Bah a Ousmane Gaoual Diallo qui aurait dit à certains militants de l’UFDG de Mamou lors de son passage dans la ville carrefour, le vendredi dernier qu’il est de l’UFDG et que ce serait le parti qui l’a envoyé dans le gouvernement.

Jacques Kamano, correspondant à Mamou