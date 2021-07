Abdoulaye Bah de l’UFDG: « nous espérons être libres totalement et débarrassés de toute accusation »

L’ex-président de la délégation spéciale de Kindia, Abdoulaye Bah de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), a reçu ce dimanche 25 juillet à son domicile à Demoudoula, dans la commune de Ratoma, une visite de solidarité et de fraternité de la part de Mamadou Sylla (cfo) et les membres de son cabinet et de la CORED.

Prenant la parole, ce cadre de l’UFDG a exprimé toute sa reconnaissance par rapport à ce que ses hôtes ont fait et continuent de faire pour qu’ils soient totalement débarrassés de cette accusation qui plane sur leurs têtes.

« Nous sommes très content. Nous sommes très touchés. Vous avez été les premiers à avoir bénéficié de l’autorisation de nous rendre visite à la Sûreté. C’est le 11 Mars 2021. Et aujourd’hui, ils viennent à la maison pour nous saluer et se réjouir de notre semi-liberté, nous espérons être libres totalement et débarrassés de toute accusation concernant ce qu’on a mis sur notre dos. Nous remercions, à travers vous, tous les acteurs politiques qui, de près ou de loin, à travers les médias que vous êtes, qui ont œuvré pour notre liberté. Et également la société civile. On a écouté la radio, on a regardé la télévision, on a suivi les concitoyens et les concitoyennes pour notre cas. On vous remercie. Le dernier cas, c’est de continuer à œuvrer pour que la Guinée soit un pays réellement démocratique, dont le seul objectif est l’utilisation et le respect dans ce pays, et que chacun dans son domaine soit ensemble afin que nous puissions servir la Guinée.», a-t-il précisé.

Mamadou Yaya Barry

622266708