Abdoulaye Bah finalement autorisé de rallier Dakar (parti)

Finalement, Abdoulaye Bah, l’ancien président de la délégation spéciale de Kindia et conseiller politique de Cellou Dalein Diallo et son papa peuvent désormais rallier Dakar, la capitale sénégalaise.

Il a été autorisé à se rendre à Dakar après des concertations entre par Conakry et les autorités de Koundara.

« L’autorisation de continuer a été donnée après concertation entre les autorités de Koundara et Conakry. Abdoulaye Bah et son père pourront continuer sur Dakar », a informé Joachim Baba, responsable de la cellule de communication de l’UFDG.

Selon la cellule de communication du parti de Cellou Dalein Diallo, Abdoulaye Bah accompagne son papa à Dakar, au Sénégal, où il a rendez-vous ce lundi 26 septembre, au CHU de FAN, à 9 heures.

Sadjo Bah