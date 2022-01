Exploit. Abdoulaye Barry, un génie en herbe qui a fabriqué un immeuble, une voiture et un hélicoptère en papier

Âgé seulement de 18 ans, Abdoulaye Barry est un jeune pétri de talent. Ce lundi 24 janvier 2022, c’était comme dans un film. C’est aux environs de 10h 11heures à Tombolia plateau, à côté des rails non loin du grand rond-point de Sonfonia T7 que notre reporter a remarqué un attroupement autour d’un jeune talentueux qui était assis à côté de son immeuble, sa voiture et de son hélicoptère en carton qu’il eu à fabriquer par du papier.

Interrogé par notre rédaction, d’abord, il a indiqué qu’il a fait ce travail seul sans l’aide de personne, avant de donner les détails sur le travail.

« Je suis un apprenti chauffeur. Je vis à Cosa mais je travaille à la T7. C’est moi seul qui ai fait ce travail sans l’aide de personne. J’ai travaillé à l’aide d’une lame, des paires de ciseaux, plus de la colle scotch, et du papier. J’ai pris un carton, j’ai dessiné le plan puis j’ai commencé à poser les cartons petit à petit et après, j’ai colorié. J’ai fait deux à trois semaines sur ce travail. Comme je vous l’ai dit, j’ai travaillé avec une règle, un Bic ,de la colle.J’ai juste réfléchi pour effectuer ce travail. La voiture aussi, personne ne m’a montré comment faire, j’ai acheté des manettes, j’ai tout installé. Ce n’est pas la première maison que j’ai eu à confectionner. Il y en a d’autres que j’ai eu à confectionner. Quand je confessionne, je revends. J’ai même revendu cette autre maison à 400 mille francs. J’ai commencé par un simple carton qui a servi de terrain, après j’ai pris un Bic et une règle, j’ai commencé à tracer j’ai fait le plan en bas, après j’ai commencé à construire. J’ai installé les ampoules, la nuit le courant fonctionne, il y a tout dedans, il y a même des chambres, trois chambres, trois douches, plus trois salons et un ascenseur », a-t-il expliqué.

Trouvé sur les lieux, Mamadou Aliou Bah dira que c’est par simple curiosité qu’il est là. Cependant, il trouve que ce jeune garçon mérite d’être soutenu pour faire valoir son talent.

« Je suis très content de cet enfant. Moi j’ai entendu parler de lui, je me suis dit que comme c’est dans mon secteur qu’il est, je ne peux pas me faire raconter la scène. C’est pourquoi je suis venu voir de moi même. Ça c’est quelque chose qui réjouit le cœur. Même tu ne viens pas du même village ou de la même préfecture que quelqu’un, s’il arrive à faire quelque chose de bon, tu dois l’apprécier et le féliciter. Donc, c’est pourquoi moi je suis venu le féliciter. Et je prie toutes les personnes de bonne volonté et tous ceux qui savent qu’ils aiment les bonnes choses, nous les prions d’aider cet enfant. C’est de telles personnes qui doivent être aidées. Ce sont eux qu’on doit rechercher… »

Selon Abdoulaye Barry, il a abandonné l’école en classe de 6ème année. Aujourd’hui, il veut retourner à l’école pour faire une formation professionnelle s’il a un soutien. Donc, il demande aux personnes de bonne volonté et aux nouvelles autorités de lui venir en aide.

Christine Finda Kamano

622716906