Abdoulaye Breveté: « malade, je vis sur le dos de mes amis et connaissances… »

Après une quarantaine d’années de carrière artistique, le chanteur compositeur, Abdoulaye Breveté, titulaire du célèbre tube »GONGAMA », »TE KOULÉLÉ » se trouve entre une chaise roulante et son lit de malade à l’hôpital del’amitié sino-guinéenne de Kipé. Depuis 27 jours maintenant, l’artiste est attaqué par un accident vasculaire cérébral (AVC), paralysant ainsi ses membres inférieurs.

Par ailleurs, jusque-là, l’artiste n’a bénéficié d’aucune aide du ministère de la Culture sauf l’Union des Artistes Musiciens de Guinée (USAGUI) dont il est le coordinateur, nous expliquet-il. « Un beau jour je me suis réveillé avec le corps alourdi, après 2 jours, je me suis retrouvé dans cet état, je ne pouvais plus m’arrêter sur les pieds. Souffrant, j’ai contacté le président de l’USAGUI pour l’informer. Sans tarder, ils sont venus à mon secours en m’hospitalisant ici et ils ont entamé les démarches pour voir le ministre de la Culture », a fait-il savoir.

Certainement, après 2 ans sans activité culturelle à cause de la pandémie de Covid-19, l’artiste Abdoulaye Breveté dit être dos au mur. « Près d’un mois, aujourd’hui c’est à travers un coup de fil que le ministre de la Culture m’a informé que le BGDA est saisi pour une prise en charge mais jusque-là aucune visite. Je suis malade et je vis sur le dos de mes amis et quelques connaissances pour m’adapter », s’indigne l’artiste alité à la neurologie de l’hôpital sino-guinéen.

Finalement contacté par le BGDA hier mardi, jusque-là sans assistance, l’artiste Abdoulaye Breveté attend toujours une aide des autorités.

A quand la prise en charge effective des artistes guinéens ?

Mariame Mayi Cissé