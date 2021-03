Abdoulaye Camara de l’USTG : ‘’si on augmente le prix du carburant, nos calvaires vont augmenter’’

L’annonce sur une éventuelle augmentation du prix des produits pétroliers au sortir du mois de ramadan suscite des réactions dans la cité. L’union syndicale des travailleurs de Guinée version Mamaou, se dit inquiète face à cette sortie du ministre des Hydrocarbures.

Selon son secrétaire général que notre rédaction a interrogé ce mercredi, 24 mars, 2021, cette situation ne fera pas l’affaire des travailleurs guinéens qui d’ores et déjà, sont économiquement impactés par la pandémie coronavirus.

Selon nos informations, il n’y a pas eu d’augmentation de salaire depuis 2017 en Guinée. Et depuis cette date, les prix des denrées alimentaires ne font que grimper. Ce qui affecte le pouvoir d’achat qui d’ailleurs est en chute chez les travailleurs. A en croire Abdoulaye Camara, le spectre d’une augmentation du prix du litre à la pompe, représente aujourd’hui une préoccupation majeure pour sa centrale syndicale.

« Nous avons des petits soucis. Parce qu’il y a des privés aujourd’hui, quand vous prenez les sociétés aéroportuaires, ils ont mis des travailleurs en congé technique. Parce que les avions ne venaient pas pratiquement chez nous. C’est qu’au niveau des sociétés aéroportuaires, il y a eu d’énormes difficultés. Et si aujourd’hui certains travailleurs sont en congé technique à cause de la pandémie de Covid-19 et si on augmente le prix du carburant, ça veut dire tout simplement que nos calvaires vont augmenter », a-t-il soulevé.

La dessus, ce responsable syndical affiche des craintes : « On a beaucoup de craintes. Est-ce que nos patrons vont nous garder dans les sociétés privées ? Est-ce que l’Etat va accompagner avec les mesures d’accompagnement les fonctionnaires publics ? Donc on a beaucoup de craintes », dit-il.

Et pour cette raison, une réunion extraordinaire est prévue ce jeudi, 25 mars au siège de l’USTG, nous informe le général Abdoulaye Camara.

« Nous voulons aujourd’hui inviter les secrétaires généraux des différentes fédérations, des premiers responsables des différentes sociétés. C’est-à-dire nos délégués syndicaux. Echanger par rapport à cette déclaration du ministre des hydrocarbures. Et voir quelles sont les dispositions que nous pouvons prendre ensemble pour améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs des différents secteurs. Publics, parapublics et privés. »

Yamoussa Camara

+224 657851102