Abdoulaye Kourouma à Mamadou Sylla : « si vous avez échoué dans les affaires, ce n’est pas en politique vous allez vous enrichir”

Suite à la lettre de radiation qui leur a été adressée par le groupe parlementaire “L’Alliance patriotique”, les honorables Abdoulaye Kourouma, Mme Yansané Bintou Touré et Boubacar Diallo ont conjointement animé une conférence de presse ce jeudi 15 juillet à la maison commune des journalistes.

Prenant la parole, le président du RRD, Abdoulaye Kourouma, a fait savoir que les oppositions entre lui et le chef de file de l’opposition parlementaire Elhadj Mamadou Sylla ne datent pas d’aujourd’hui. « Je crois que dans la lettre de la famille Sylla, parce que moi je n’appelle pas ça parti politique ; si vous avez un parti politique où les 4 députés sont des frères, oncles et cousins, je crois que les Guinéens qui suivent ces modèles doivent beaucoup réfléchir.»

Plus loin, le président du RRD rappelle à Elhadj Mamadou Sylla que s’il y’a eu indiscipline, c’est eux qui sont indisciplinés administrativement. «M. Sylla et sa famille ont parlé d’indiscipline. L’indiscipline c’est de délocaliser une réunion administrative dans le cadre idéal pour un lieu qui ne concerne pas l’administration. C’est eux qui ont déplacé les réunions administratives au domicile de M. Sylla. J’apprends à M. Sylla que l’Assemblée Nationale nous a doté de bureaux…C’est les lieux indiqués pour tenir les réunions et non à son domicile.», a-t-il précisé. Avant d’ajouter : « M. Sylla a composé son cabinet et m’a sollicité pour être membre, j’ai décliné l’offre. J’ai dit vous ne méritez pas que moi Abdoulaye Kourouma te suive, tu n’as pas de crédit minimum qui me permet de te suivre chef de file de l’opposition.»

Pour finir, l’honorable Kourouma a rappelé ceci : « après avoir menti et manipulé vos collègues, vous voulez encore arracher pour votre famille. Si vous avez échoué dans les affaires, ce n’est pas en politique vous allez vous enrichir il faut faire doucement…Je voudrais me résumer ici, d’aller dire à la famille Sylla qu’on ne peut pas porter son pantalon sur les fourmis.»

Mamadou Yaya Barry

622266708