Abdoulaye Kourouma après sa destitution : ‘’ça prouve à suffisance que nous sommes dans une assemblée monocolore’’

Destitué ce vendredi, 3 juillet de son poste du 6è secrétaire parlementaire à l’Assemblée nationale guinéenne, le député Abdoulaye Kourouma du parti RRD a confié que cela ne va pas l’empêcher de continuer son combat.

« Cela me réconforte dans ma position de l’opposition. Ça prouve à suffisance que nous sommes dans une assemblée monocolore », a t-il déclaré.

A l’en croire, il a été débarqué de son poste suite à ses sorties contre la falsification et la violation des lois.

« Ils ont pris la décision de m’enlever du bureau, mais ils ne vont pas m’enlever le droit d’être député. Et, je vais continuer à me battre pour défendre la population, à dénoncer la dérive et la violation des lois », a dit conclut.

