Abdoulaye Kourouma réplique à Mamadou Sylla: « il a arnaqué l’Etat pour se retrouver là où il est. C’est parce que Alpha est clément qu’il se retrouve dehors »

Le courant ne passe plus entre le président du RRD et le président de l’UDG et actuel chef de file de l’opposition parlementaire, Elhadj Mamadou Sylla.

Le premier répond au second qui dit l’avoir trouvé “ en location dans un taudis”.

«Qui ne sait pas qui il est et ne sait pas ce qu’il veut. Pour moi, je sais que je n’ai pas arnaqué l’État pour me retrouver dans un taudis. Moi, je pense que des honnêtes citoyens comme nous, qui travaillent sans arnaque, tout ce qu’ils ont c’est en fonction de leur moyen. Si c’est 3 chambres, salon moderne dans une cour, qu’on appelle taudis, la personne doit être un grand arnaqueur. Nous, on sait qu’il a des immeubles mais dans quelles conditions il les construit ? C’est dans l’arnaque. C’est en arnaquant l’État qu’il s’est retrouvé là où il se trouve.» a réagi le président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD).

Poursuivant, il dira qu’au moins lui il n’est pas allé en prison pour arnaque et corruption. « D’ailleurs, la descente du pays en enfer, ça a commencé par lui [ Elhadj Mamadou Sylla] quand il a été arrêté par Fodé Bangoura pour arnaque, corruption et détournement. Lorsque le président Lansana Conté est allé le chercher, le peuple de Guinée s’est levé. Depuis lors, c’était des mouvements et des mouvements et les mouvements ne se sont jamais arrêtés. Seulement, Alpha est clément, sinon l’arnaque qu’il avait programmée c’est des vingtaines de millions de dollars contre l’État guinéen. Heureusement Lansana Conté est décédé et Alpha Condé est un homme averti…C’est parce que Alpha est clément que ces gens-là se retrouvent dehors, sinon s’il essayait de réveiller les anciens dossiers-là, ils ne seront pas nombreux à se retrouver dehors.» , a-t-il laissé entendre au micro de notre reporter.

Mamadou Yaya Barry

622266708