Abdoulaye Kourouma (RRD) : ‘’depuis 2010, c’est le même dialogue et ça n’a rien donné. Essayons avec la justice…”

Dans une interview qu’il a accordée à Mediaguinee, le président du RRD et député à l’Assemblée Nationale, Abdoulaye Kourouma, a déclaré mercredi que depuis 2010 c’est le même dialogue qui n’a rien donné’’. Pour lui, il faut maintenant essayer avec la justice.

« La main tendue du président de la République demande une collaboration dans la construction d’un État de stabilité, de paix et d’un État développé. Je pense que tout ce que je peux demander au Président de la République, c’est de gouverner le pays avec les lois de la République. Avec ça, les gouvernants et les gouvernés, tout le monde sera discipliné », dit-il.

« Ça ne sera à rien les consensus, les accords. Si les lois ne sont pas appliquées, chaque fois le dialogue politique c’est une manière de prendre le pays en otage, ça ne peut pas faire avancer le pays. Depuis 10 ans, les Guinéens ne font que de la politique, les gouvernants ne parlent que de la politique, si ce n’est pas consensus, ce sont des accords au détriment de la loi », regrette-t-il.

« Pour les dialogues politiques, je ne sais pas sur quelle base il faut dialoguer, par rapport à quoi on doit aller au dialogue. Pour moi, il faut s’appesantir plus sur la justice, il faut donner la liberté à la justice, il faut donner l’indépendance à la justice, pour que ceux censés être en porte-à-faux avec la loi soient interpelés, jugés conformément à leur forfaiture », a-t-il recommandé.

« Tant qu’on ne donne pas l’indépendance à ces institutions, on sera toujours dans ce tohu-bohu. Moi je pense que nous ne sommes pas favorables à un dialogue politique, mais nous sommes d’accord que la justice soit indépendante, on donne libérer la justice, l’aider à faire son travail. Pour nous, c’est ce qui peut stabiliser le pays, peut nous aider à développer le pays, parce que si les investisseurs ont confiance en la justice et en la sécurité, il y aura forcément de l’investissement et quand il y a investissement il y aura forcément de l’emploi », souligne-t-il.

« Depuis 2010, c’est le même dialogue et ça n’a rien donné, essayons avec la justice, appliquons les lois de la République pour voir ce que ça va donner », a martelé le président du RRD et député à l’Assemblée Nationale.

Mamadou Yaya Barry

