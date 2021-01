Abdoulaye Kourouma (RRD) : ‘’Kassory doit joindre l’acte à la parole’’

Le président du Rassemblement pour la renaissance et le développement (RRD), Abdoulaye Kourouma a réagi samedi à la reconduction au poste de Premier ministre de Ibrahima Kassory Fofana.

Le député Kourouma qui a souhaité bon vent à Kassory a suggéré que le locataire du palais de la colombe joigne désormais l’acte à la parole dans sa gestion de chef du gouvernement.

« Le décret est le pouvoir discrétionnaire du chef de l’état. Il donne sa confiance à celui qu’il veut ou à celui en qui il a confiance. Mais ce qu’il faut signaler, le Premier ministre Kassory doit joindre l’acte à la parole. Le mot “gouverner autrement” c’est-à-dire gouverner le pays avec les lois de la république, de ne pas laisser se faire intimider ou abandonner les choses à mi-chemin comme la dernière nomination. Parce qu’en 2018 quand il avait commencé les audits et autres, tout d’un coup tout a été arrêté. Donc si on lui a renouvelé la confiance c’est qu’il est sur le bon chemin. Je crois qu’il doit continuer son travail. Il doit vraiment mettre du sérieux encore une fois de plus dans le travail. Et on lui souhaite bon vent. Et on lui dit de travailler pour la république et travailler avec tous les Guinéens, de respecter et de faire respecter la loi pour que les gouvernants et les gouvernés soient disciplinés”, a conseillé Abdoulaye Kourouma.

Elisa Camara

+224654957322