Abdoulaye Kourouma, RRD: « le RPG est dans le cercueil… Ils n’ont qu’à mettre patate, manioc, ananas ou orange, c’est leur problème »

Le Président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD), dans une interview qu’il a accordée à Mediaguinée, ce vendredi 11 novembre 2022, a saisi l’occasion pour s’exprimer sur la désignation de Dr Ibrahima Kassory Fofana comme Président du Conseil Exécutif Provisoire du RPG, chose qui irrite certains militants et responsables du parti occasionnant une grosse bagarre entre pro et anti Kassory au siège du RPG lors de son installation hier jeudi au siège du parti à Gbessia.

À en croire Abdoulaye Kourouma, cette scène n’est pas une surprise pour lui et objectivement il n’a pas de commentaire par rapport au parti RPG, parce que, dit-il, «tous les problèmes que le pays est en train de traverser aujourd’hui, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd’hui, la suspension de la Guinée des institutions supranationales, la suspension de nos activités avec nos partenaires techniques et financiers occasionnée par le coup d’État c’est dû à la mauvaise gestion du RPG ou à tout ce que le RPG incarne ou incarnait. Si ceux-ci se mettent à se bagarrer au niveau de leur siège, il ne faut pas être surpris. Ceux qui n’ont pas pu s’organiser pendant 11 ans alors qu’ils avaient le pouvoir, pour parler de relève, pour parler de remplaçant des leaders du parti au vivant du parti, ce n’est pas quand le parti est dans le cercueil qu’on est en train d’emmener qu’on va essayer de s’organiser. »

Poursuivant, cet ancien député de la neuvième législature pense que les Guinéens ne sont plus dupes comme avant.

« Même nos parents au pays profond savent que le RPG ne peut pas revenir comme ils pensent […] Le RPG n’est pas un parti, sinon un parti est structuré et organisé. Moi je ne ferais pas de commentaire sur Ibrahima Kassory Fofana à la tête du RPG ou pas mais n’importe quels cadres, que tu sois ancien ministre ou ancien député qui travaillait avec Alpha Condé pendant les 10 dernières années sont à la base de ce qui est arrivé au pays là. Donc que Kassory soit là ou pas, c’est la même chose parce qu’ils étaient auprès d’Alpha et la démocratie était sapée, les droits de l’homme n’étaient pas respectés, il y avait de la gabegie financière, des détournements, des crimes de sang que sais-je encore. Donc s’il y a quelqu’un qui a conduit le pays dans l’erreur, c’est eux, les cadres là […] Mais faire le choix entre le pire et le mal, peut-être là je peux vous comprendre. Mais est-ce qu’on a besoin de choisir entre ces gens-là ? Non, moi je n’apprécie personne. Donc s’ils veulent, ils n’ont qu’à mettre patate, manioc, ananas ou orange, c’est leur problème. », a insisté le Président du RRD.

Pour finir, Abdoulaye Kourouma dira qu’il n’est pas étonné des gens du RPG parce qu’il a vu des gens du RPG ici applaudir et soutenir la junte à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya.

« Tandis que c’est la même junte qui a humilié Alpha Condé [ancien président destitué le 5 septembre dernier par GFS ndlr] à travers la ville de Conakry et être hué et humilié par ses adversaires et si ces gens-là applaudissent la même junte, je me demande nous sommes dans quelle situation. », a-t-il laissé entendre.

Mamadou Yaya Barry622266708