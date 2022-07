Abdoulaye Sow condamné avec sursis, ses avocats menacent d’interjeter appel

Le Tribunal de Première Instance de Kaloum a rendu sa décision ce vendredi 21 juillet dans l’affaire opposant le syndicaliste Abdoulaye Sow à la justice guinéenne pour «outrage à un magistrat, atteintes au respect dû à la justice et injures ». Il sera condamné à une peine d’emprisonnement de 5 mois a avec sursis. Une décision qui laisse partagé ses avantages entre satisfaction et déception. Selon Me Alseny Aissata Diallo, la défense interjetera appel

« C’est une décision qui nous laisse partagé entre satisfaction et déception. Satisfaction parce que le tribunal a ordonné sa libération et là nous sommes contents et nous nous en félicitons. Nous sommes heureux parce que notre client a retrouvé sa liberté. Mais déçus parce que la décision veut salir son casier judiciaire et c’est pour celà que nous allons relever appel contre cette décision pour ne pas que son casier judiciaire soit sali », a-t-il déclaré.

A souligner que la condamnation avec sursis interdit toute infraction au mis en cause pendant une période de 5 ans et ce au risque de se faire condamné pour la première peine encourue.

Maciré Camara