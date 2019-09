Abdoulaye Sow de l’USTG chez Kassory : ‘’celui qui n’aime pas le dialogue n’aime pas la paix’’

Après l’intersyndicale l’USTG version Abdoulaye Camara et la CNTG, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a reçu vendredi l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG) version Abdoulaye Sow.

Dans son compte rendu, le secrétaire général de l’USTG, Abdoulaye Sow a révélé que ‘’dans son exposé, il (Premier ministre) a évoqué la nouvelle constitution et les élections législatives. Nous n’avons pas pu nous prononcer sur ce sujet, parce qu’il a dit qu’il n’y a pas de projet pour l’instant ».

Nous avons d’abord introduit en disant que pour qu’il y ait la paix dans un pays, il faut le dialogue, ajoute-t-il.

« Celui qui n’aime pas le dialogue n’aime pas la paix. Nous, nous sommes venus en tant que centrale syndicale, pour évoquer nos préoccupations, nous sommes persécutés sur le terrain… Aujourd’hui, on nous envie pourquoi ? Parce que nous sommes une centrale qui joue son rôle régalien, celui de défendre le travail et les travailleurs, en toute liberté. Nous ne sommes inféodés à personne. Nous sommes libres, mais responsables. Et nous aimons notre pays », souligne-t-il.

Elisa Camara

+224957322