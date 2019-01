Abdoulaye Sow devant les enseignants : ‘’on vous rassure que le protocole d’accord sera signé aujourd’hui’’

C’est peut-être un bon vent qui est en train de souffler sur le SLECG. Le protocole d’accord qui met fin à 3 mois de grève pourrait être signé ce lundi 7 janvier. En tout cas, si l’on en croit le secrétaire général de l’USTG, Abdoulaye Sow. L’annonce a été faite au siège à Donka devant un parterre d’enseignants fortement mobilisés. Le premier responsable de l’organisation de défense des Travailleurs s’est montré très confiant et a invité les enseignants à donner une chance à la négociation pour une sortie de grève qui n’a fait que trop durer.

‘’ Depuis quelques temps, nous sommes en discussion avec certaines bonnes volontés et le ministre d’Etat Tibou Kamara. Nous avons commencé la discussion en revue de vos préoccupations majeures. Nous avons accepté de nous prêter à la discussion pour sortir de cette grève de manière responsable’’, a-t-il dit

Poursuivant, il a annoncé et rassuré les enseignants que le protocole d’accord sera signé ce lundi pour une sortie de crise.

‘’ Aujourd’hui, les discussions ont atteint un niveau, on se déplace comme ça pour aller rédiger le protocole. Le brouillon de ce protocole sera fait accepté par le SLECG, l’USTG et le gouvernement. On vous rassure que le protocole sera signé aujourd’hui. Nous allons accepter de signer le protocole d’accord afin de sortir de cette crise et continuer de donner les cours dans les écoles’’ a-t-il indiqué

Il faut noter que beaucoup d’enseignants sont visiblement restés sur leur faim à propos de protocole qui n’est pas connu par la base.

Avant que nous quittions les lieux, la délégation se déplaçait pour aller rencontrer le ministre d’Etat Tibou Kamara.

Mohamed Cissé

