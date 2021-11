Sortie du président Doumbouya : ‘’nous avons noté des mots purement politiques par rapport à la durée de la transition’’ (Abdoulaye)

Le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya vient d’accorder sa première interview à certains organes de la presse guinéenne. Après la diffusion de cet entretien à la télévision nationale ce dimanche 14 novembre 2021, les commentaires fusent de partout.

Interrogé par rapport à cette première sortie du nouvel homme fort du pays, le président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD), Abdoulaye Kourouma, a répertorié plusieurs passages qui sont selon lui, purement politiques avant de rappeler que « si les institutions ont condamné le coup d’Etat du 5 septembre dernier, c’est parce que les politiques existent en Guinée. »

A l’entame, il a apprécié la qualité de l’entretien. « Ce qu’il faut retenir, c’est que dans les questionnaires, les journalistes ont été à la hauteur. Toutes les questions ont été posées et nous avons accueilli des réponses avec beaucoup intérêt venant du président de la transition. Mais ce que je voudrais rappeler, c’est que nous avons noté des mots purement politiques par rapport à la période ou à la durée de la transition. Aussi, par rapport à la question liée aux politiques.»

Poursuivant, il a fait savoir qu’aujourd’hui, « il ne faut pas occulter le rôle que jouent les acteurs politiques. Parce que si tout le monde parle du retour à l’ordre constitutionnel, c’est parce que les politiques existent. Si toutes les institutions ont condamné le coup d’Etat, c’est parce que les politiques existent et si on parle de gouvernance, c’est parce que les politiques existent. Donc, c’est les politiques qui sont en amont et en avale de la gestion de l’Etat. Donc il ne faut pas que le Colonel pense que ce n’est pas seulement les politiques qui existent, mais tout ce qui est lié à la gouvernance et à la politique », explique-t-il.

Plus loin, il a tenu à préciser : « il faut que le président note bien que toutes les pressions sont liées aux politiques. La Guinée n’est pas un sixième continent ou nous ne sommes pas dans un royaume ou dans une monarchie. Nous sommes un Etat souverain qui a opté pour la démocratie, et qui a accepté d’être membre des associations supranationales.»

Pour finir, il a martelé que « si des questions concernant les militaires décédés lors du coup d’Etat du 5 septembre n’ont pas été débattues, c’est parce que les questions posées ont été préparées avant l’interview comme nous avons tous l’habitude de voir où elles (questions) ont été placées dans le cadre du secret de défense », a-t-il conclu.

Mamadou Yaya Barry

