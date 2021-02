Wade s’oppose à la levée de l’immunité parlementaire de Sonko : ”il a été piégé”

L’ancien président sénégalais et secrétaire général national du PDS Me Abdoulaye Wade a déclaré avoir le sentiment que le principal opposant au régime de Dakar Ousmane Sonko, accusé par une masseuse professionnelle de viols répétitifs et menaces de mort, “a manqué de prudence et a été piégé”

« J’ai le sentiment que SONKO a manqué de prudence et a été piégé. Apparemment, son inexpérience a été exploitée par un adversaire puissant et futé qui connaît ses faiblesses.

Je condamne cette façon d’éliminer un adversaire politique.

Le PDS exige que la provocation soit constatée et qu’il soit dit qu’il n’y a pas de délit. En conséquence le PDS s’oppose à la levée de l’immunité parlementaire du député SONKO. ».

Dakar le 14 février 2021

Me Abdoulaye Wade Secrétaire Général National