Abdourahmane Sano, ex-coordinateur du FNDC : « le président Alpha Condé a beaucoup fait pour ce pays »

Le désormais ex-coordinateur national du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), Abdourahmane Sano s’est exprimé ce vendredi 4 février 2022, dans l’émission ‘’Mirador’’ de la Radio FIM Fm. Ce, après plusieurs mois de silence de cimetière.

Au cours de sortie, il s’est prononcé sur plusieurs questions relatives à l’actualité sociopolitique du pays dont le cas de l’ancien Président de la République, Pr Alpha Condé.

A l’entame, il s’est exprimé en ces termes sur le bilan de l’homme : « Le Président Alpha Condé, il a beaucoup fait pour ce pays. Le fait que l’UFDG ait participé à l’élection lui a donné la légitimité à l’élection, mais nous ne contestons pas le fait que l’élection présidentielle ait été organisée à bonne date. Là aussi, dans mon adresse à la communauté internationale, j’ai dit que l’élection programmée pour le 18 octobre, était une programmation légale. On continue à rendre honneur au Président Alpha Condé. Parce qu’encore une fois, il a fait beaucoup de choses pour ce pays », a-t-il déclaré.

Poursuivant, il dira qu’il a été peiné de voir le traitement infligé à l’ancien président. « J’ai éprouvé beaucoup de peines à voir les images de son arrestation. Les images de son jour d’arrestation et celles qu’on a laissées le jour de son départ pour l’étranger m’ont profondément choqué. Par d’abord pour son âge, pour ce qu’il a incarné pour ce pays et pour notre pays lui-même. Ça terni l’image de notre pays et c’est vraiment regrettable. »

Youssouf Keita