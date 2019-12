Abdourahmane Sanoh : ‘’à partir de 2021, c’est un autre qui dirigera la Guinée’’

VIDÉO. Le coordonnateur national du front national pour la défense de la constitution (FNDC) ne compte pas relâcher la pression sur le régime Alpha Condé.

Abdourahmane Sanoh qui a participé pour la première fois ce lundi à une manifestation de rue contre l’adoption d’une nouvelle constitution en Guinée, soutient que l’actuel président guinéen n’a plus de légitimité et qu’il n’a que la légalité.

Pour lui, cette légalité du locataire du palais Sékhoutouréya finira le 20 décembre 2020, ajoutant qu’un nouveau président sera investi.

“Monsieur Alpha Condé n’a plus de légitimité dans ce pays, il n’a que la légalité que nous respectons jusqu’au 20 décembre 2020, pas une seconde de plus. Le 21 décembre, on fera l’investiture du nouveau président que nous souhaitons, élu démocratiquement, dans la transparence et dans la paix. Il a le choix entre deux portes. La grande porte que nous ses amis sommes en train de lui montrer et qui lui permettra d’entrer dans l’histoire et la petite porte qui va lui permettre de voir le chemin des gens comme Blaise Compaoré ou El Béchir”, prévient M. Sano. Vidéo…

