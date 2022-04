Abe Sylla dévoile le plan du CNRD pour électrifier la Haute Guinée et la Forêt (vidéo)

L’électrification de la Haute Guinée et de la Guinée forestière longtemps promise par les régimes successifs pourraient être effectifs sous le CNRD du colonel Mamadi Doumbouya.

Samedi dernier, le ministre de l’Energie et de l’hydraulique Ibrahima Abe Sylla a lancé le courant d’interconnexion de la Cedeao, un vaste programme d’électrification du pays. Dans son discours, le ministre a indiqué que ce programme lancé à N’zérékoré touchera la Haute Guinée et les autres villes de la Forêt.

« (…) Ce n’est pas seulement N’zérékoré qui sera éclairée. Nous allons tirer une ligne vers Lola, Yomou et Diécké. Et, 15 autres préfectures et localités seront éclairées sur l’ensemble de la ville et de la préfecture de N’zérékoré. On ne s’arrêtera pas là. Nous sommes en train de faire une ligne de 225 qui sera interconnectée au site de N’zérékoré. Cette ligne ira jusqu’à Siguiri en passant par Beyla, Kérouané, Kankan, Kouroussa… En plus, nous ferons des transversales qui vont alimenter Macenta, Guéckédou, Kissidougou et Faranah. Au niveau national, nous avons la ligne OMVG (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie) qui va couvrir la Basse côte et la Moyenne Guinée. Et nous avons également la ligne OMVS (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal) qui va renforcer le dorsal Conakry-Kankan qui est en Construction. Tous ces projets seront inaugurés un à un et toute la Guinée sera éclairée. N’zérékoré, vous avez l’honneur d’être le premier et cela va continuer sur l’ensemble du territoire », assure Abe Sylla.