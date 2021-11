Abe Sylla, ministre Énergie : « nous allons utiliser les données de Hyperdynamics pour avoir du gaz… »

Prenant fonction ce vendredi 5 novembre en tant que ministre de l’énergie, de l’hydraulique et des hydrocarbures, Ibrahima Abé Sylla a décliné les grandes lignes de sa mission pendant ce gouvernement transition. De la production à l’exportation de l’énergie et si possible du gaz et du pétrole, le nouveau ministre a annoncé une restructuration systématique de ces trois départements.

Selon Ibrahima Abé Sylla, la Guinée étant le château d’eau de l’Afrique de l’ouest, il n’y a pas de raison qu’elle ne soit pas le premier pays producteur d’énergie« Dans le domaine de l’énergie, il vient de dire que la Guinée est le château d’eau de l’Afrique. Également il a dit qu’on vient de découvrir du pétrole et du gaz dans les pays voisins à savoir le Sénégal, la Côte d’Ivoire, allant jusqu’au Ghana. Il n’y a pas de raison que la Guinée n’y a pas de raison qu’elle ne soit pas le premier producteur de l’énergie dans ce pays, il n’y a pas de raison si cela est faite qu’on ne puisse pas transformer nos matières premières sur place, d’autant plus que les coûts seront raisonnables et que les guinéens vont jouir finalement de leurs matières premières, à savoir la bauxite, le fer et tout ce qui s’en suit. Parce que comme c’est noté sur notre bâtiment, l’énergie représente le coeur de l’économie. Pourquoi ? Rien ne peut fonctionner aujourd’hui dans ce monde moderne sans l’énergie. Que ça soit dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, de consommation brute, de l’industrie et de tout ce qui s’en suit », a-t-il expliqué. Annonçant une restructuration systématique de ces trois départements, le nouveau ministre entend déjà collaborer avec d’autres secteurs, notamment les travaux publics afin d’alimenter en énergie toute l’étendue du territoire national« Nous avons de l’énergie et également nous avons des barrages d’eau, nous pouvons pomper et alimenter les grandes villes et même pourquoi pas les villages. Je vais également collaborer avec les autres secteurs, à savoir les travaux publics, recouper les efforts pour bâtir notre patrimoine sur toute l’étendue du territoire. Ça ne veut pas dire qu’on le fera en 3 ans, 4 ans ou 1 an, mais nous allons mettre les bases pour que cette génération qui viendra après nous puisse suivre ce chemin pour redémarrer l’économie guinéenne. Il a mentionné le gaz. Grâce à Dieu, Hyperdynamics était là, ils ont sculpté l’océan atlantique à travers toute la Guinée. Les données nous les avons, nous allons les utiliser pour trouver la gaz le plus tôt que possible. Ça complémente l’énergie hydraulique. Si Dieu nous aide et nous allons lancer ça et prier tous qu’on puisse trouver du gaz qui sera peut-être suivi par le pétrole. Bref. Ensuite au niveau de la commercialisation, que ça soit le recouvrement, que ça soit la facturation, que ça soit même dans la gestion publique, pour bien gérer ces deux départements, à savoir eau et énergie, nous allons revoir ces secteurs, les moderniser et donner les outils qu’il faut pour qu’on y fasse les autres recouvrements et que nous soyons dans l’avenir pas subventionnés par l’État, mais que nous soyons une source de revenu pour l’État. C’est ça notre vision », a-t-il estimé.

Tout en promettant une meilleure qualité de l’énergie, le nouveau patron de l’énergie, de l’hydraulique et des hydrocarbures a exprimé le souhait de son programme, un guide pour les futures générations qui viendront après le gouvernement de transition.

Maciré Camara